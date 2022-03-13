SARAYBURNU FATİHLERİ SOĞUK HAVAYA ALDIRMADAN DENİZE GİRDİ - Son Dakika

Yüzdükten sonra sahildeki kar örtüsünün üzerine uzandılar

UĞUR ŞAHİN İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL'da, 'Sarayburnu Fatihleri' adlı bir grup kar ve soğuk havaya aldırmadan denize girdi.

İstanbul'da kendilerine 'Sarayburnu Fatihleri' diyen 15 kişilik grup, bugün saat 09.00 sıralarında yağan kara aldırış etmeden Cankurtaran açıklarında denize girdi. Yıllardır yaz kış demeden hafta sonları denize giren grup 3 gündür İstanbul'da etkisini sürdüren kara rağmen geleneklerini bozmadı. 15 kişilik gruptan bazı yüzücüler Sarayburnu'ndan denize girerek Cankurtaran'a kadar yüzüp sahile çıktı. Denizden çıkan yüzücüler kayalıkların üzerinde biriken karların üzerine uzandı.

ARKADAŞLARLA KARIN TADINI ÇIKARTIYORUZ

Soğuk havada denizde yüzen Vehbi Kızılgedik, Biz 12 ay boyunca yaz kış denize giriyoruz. Bugün de çok güzel bir hava var. Kar yağmasıyla da bir başka güzel oldu. Arkadaşlarla karın tadını çıkartıyoruz. Üşümüyoruz, kemik iliği suyumuz var onu içiyoruz çok faydalı şeklinde konuştu.

10 SENEDİR BİR EĞLENCEYE DÖNÜŞTÜ

Profesyonel olarak yüzdüklerini söyleyen Eyüp Yıldız, Biz yüzmeyi çok seviyoruz. Her zaman buradayız. Grup arkadaşlarımızla beraber 10 senedir bir eğlenceye dönüştü. Bizim bu görüntümüze aldanıp başka arkadaşların amatör vaziyette burada denize girmesine müsaade etmiyoruz. Çok tehlikeli. Burada ki arkadaşların hepsi profesyonel ve eğitimli dedi.