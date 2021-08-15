Sarayburnu'nda sürüklenen tekne kurtarıldı - Son Dakika

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sarayburnu açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişinin bulunduğu teknenin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sarayburnu açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan tekne, KEGM-3 botumuzca yedeklenerek Ataköy Marina'ya emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.