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Sarayburnu'nda sürüklenen tekne kurtarıldı - Son Dakika

Sarayburnu'nda sürüklenen tekne kurtarıldı

15.08.2021 20:43
Sarayburnu'nda sürüklenen tekne kurtarıldı, System.String[]

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sarayburnu açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişinin bulunduğu teknenin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sarayburnu açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişinin bulunduğu teknenin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sarayburnu açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan tekne, KEGM-3 botumuzca yedeklenerek Ataköy Marina'ya emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sarayburnu, Marina, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sarayburnu'nda sürüklenen tekne kurtarıldı - Son Dakika


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