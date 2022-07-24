SARAYBURNU SAHİLİ'NDE DENİZDE SERİNLEDİLER - Son Dakika
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SARAYBURNU SAHİLİ'NDE DENİZDE SERİNLEDİLER

24.07.2022 15:20
SARAYBURNU SAHİLİ'NDE DENİZDE SERİNLEDİLER

İSTANBUL'da sıcaktan bunalanlar Sarayburnu'nda denize girdi.

İSTANBUL'da sıcaktan bunalanlar Sarayburnu'nda denize girdi. Kimi kayalıklara uzanıp güneşlenirken, kimi de boğazın serin sularına atlayarak serinledi.

Sıcak havada bunalanların rağbet gösterdiği yerlerden biri, Sarayburnu Sahili oldu. Sahilde deniz keyfi yaptı. Kimi masa kurup çayını içip yemek yerken, kimi güneşlendi. Bazıları da denize atladı.

"BURADA İNSANLAR UYGARCA, KENDİ GÖNÜLLERİNCE EĞLENİRLER"

Halit Tekin, "Buradaki arkadaşlar beş vakit namazını kılan arkadaşlar. Öbür tarafta da arkadaşlar bize saygı gösteriyorlar, içtikleri halde biz namaz kılarken içkilerini bırakırlar, müziğini kapatırlar. Burada uygarca insanlar kendi gönüllerince eğlenirler. Hem güzelce ibadetimizi yapıyoruz, Allah'ın ayetleri sadece Kur'an ı Kerim'de değil, bu deniz de Allah'ın ayetidir, bu gök bulut da Allah'ın ayetidir. Bu güneşimiz de Allah'ın ayetidir. Çanakkale'den girdim, Adana'dan çıktım bütün koyları gezdim. Ama buranın verdiği tadı hiçbir yer vermiyor" dedi.

"AŞIĞIZ BURAYA"

Suphi Karakula da Sarayburnu denizinin sürekli temizlediğini vurgulayarak temiz olduğunu belirterek "Namazımızı kıldık, bundan sonra denize gideceğiz yüzeceğiz. Sonra tekrar atıştırıp denize gireceğiz" diye konuştu. Hasan Güzel ise Sarayburnu Fatihleri diye bir grupları olduğunu belirterek sadece yaz değil, 365 gün Sarayburnu'ndan denize girdiklerini, Ramazan'da ise gece denize girdiklerini ifade etti. Levent Aygün ise "Burası İstanbul'un gözbebeği. Sosyal olarak insanların paylaştığı güzel bir dokusu olan sabahleyin, öğle saatinde ve akşam saatine doğru insan yapısının değiştiği bir yerdir burası. Herkes burada 12 ay denize girerek özellikle buraya karda denize girmek için gelenlerden biriyiz. Aşığız buraya" dedi.

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Sıcak havanın tadını sahile akın eden vatandaşlar çıkardı Sıcak havanın tadını sahile akın eden vatandaşlar çıkardı Sarayburnu sahili sıcaktan bunalıp denize girenlerle doldu Sarayburnu sahili sıcaktan bunalıp denize girenlerle doldu
Kaynak: DHA

Sarayburnu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SARAYBURNU SAHİLİ'NDE DENİZDE SERİNLEDİLER - Son Dakika

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