"Saraydan Kız Kaçırma" operası festivalde sahnelenecek - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen "11. Uluslararası İstanbul Opera Festivali"nde, "Saraydan Kız Kaçırma Operası" sahnelenecek.

İstanbul Arkeoloji Müzeleri bahçesinde, 26-27 Eylül'de düzenlenecek temsilde, İstanbul Devlet Opera Balesi (İDOB) sanatçılarına, orkestra ve koro da eşlik edecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun olarak gerçekleşen etkinliklerde sahne ve oturma düzeni de sosyal mesafeye uygun hazırlanıyor.

Festival, düzenlendiği ilk günden beri programda mutlaka yer alan Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Saraydan Kız Kaçırma" operasının yeni yorumuyla kapanacak.

Caner Akın'ın sahneye koyduğu eserde, 1918'de yaşanan İspanyol gribi salgını da konu ediliyor ve eserde Kovid-19'a yönelik göndermeler yer alıyor. Yönetmen Akın, eserde, Türklerin kin tutmak yerine merhamete önem vermesine de dikkati çekiyor.

Eserde, Erdem Erdoğan ve Ufuk Toker "Belmonte", Tuncay Kurtoğlu ve Umut Tingür "Osmin", Ceren Aydın Akkoç ve Hale Soner Kekeç "Konstanze", Sevim Ateş ve Nazlı Deniz Süren "Blondchen", Serkan Bodur ve Berk Dalkılıç "Pedrillo" karakterini dönüşümlü canlandıracak. Selim Borak "Selim Paşa", Adahan Cabaş ise "Çocuk" rolünü oynayacak.

İDOB orkestrasını Murat Cem Orhan yönetirken, İDOB korosunun şefliğini ise Volkan Akkoç üstlenecek.

Eserin koreografisine, balet Tan Sağtürk imza attı.