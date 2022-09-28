"Saraydan Kız Kaçırma", Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde sanatseverlerle buluşacak - Son Dakika
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"Saraydan Kız Kaçırma", Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde sanatseverlerle buluşacak

28.09.2022 14:16
"Saraydan Kız Kaçırma", Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde sanatseverlerle buluşacak

"Saraydan Kız Kaçırma" operası, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde 12 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

"Saraydan Kız Kaçırma" operası, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde 12 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından sahnelenen eserin rejisini Caner Akın üstleniyor. Koreografisini Tan Sağtürk'ün hazırladığı eserde, "Selim Paşa" karakterini ünlü oyuncu Alper Saldıran canlandıracak.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın Türkleri konu alan opera eseri, Kovid-19 salgınına da gönderme yapıyor.

Esere ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Caner Akın, eseri iki yıl önce pandemi döneminde Arkeoloji Müzeleri'nde daha küçük bir kadroyla sahnelediğini belirterek, "Zaman içerisinde çok büyük bir ilgiyle karşılandık ve seyircilerimizin beklentileri arttı. Genel Müdürümüz Murat Karahan'ın destekleriyle eserimizi bu yıl AKM Opera Sahnesi'ne taşıyoruz." dedi.

Akın, eserde daha büyük bir koro ve orkestranın yer alacağına işaret ederek, "Tan Sağtürk'ün muhteşem koreografisi daha da genişleyerek eserin ana temasını perde açıldığında seyirciye duygulu bir şekilde aktarıyor. Bir de seyircilerimize sürpriz yaparak oyuncu Alper Saldıran'ı 'Selim Paşa' rolünde göreceğiz. Bir opera aşığı olan Saldıran, ilk kez bir opera eserinde konuşmalı rol olan Selim Paşa'yı canlandıracak." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Beyoğlu, AKM, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Saraydan Kız Kaçırma', Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde sanatseverlerle buluşacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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