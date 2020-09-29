Saraydüzü'nde çeltik hasadı devam ediyor - Son Dakika

Saraydüzü'nde çeltik hasadı devam ediyor

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde çeltik hasadı devam ediyor.

Saraydüzü'nde çeltik hasadı devam ediyor, System.String[]

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde çeltik hasadı devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tam ve beraberinde İl Müdürü Yardımcısı Bekir Yücel Tanrıkulu ile birlikte Saraydüzü Cuma köyü çeltik tarlalarında biçerdöver ile hasat esnasında inceleme ve denetimlerde bulundular. Hasat esnasında İl Müdürü Ahmet Tam biçerdöver operatör kabinine geçerek 2 dekarlık Osmancık çeltik tarlasının hasadına yardım etti. Akabinde Köy Muhtarı Murat Özarslan, beraberindeki çiftçiler ile biçerdöver sahipleriyle konu ile ilgili görüşüldü.

İl Müdürü Ahmet Tam hasat edilen Osmancık çeltiğinden yaklaşık dekar başına 1 ton verim elde edildiğini söyledi.

İlçede bu yıl yaklaşık 5 bin 500- 6 bin dekar alanda Osmancık, cameo, vasko, rekor, luna, imi, halilbey cinsi çeltik ekimin yapıldığı ve hasadının tahminen bir hafta sonra tamamlanacağı belirtildi. - SİNOP

Saraydüzü'nde çeltik hasadı devam ediyor
Saraydüzü'nde çeltik hasadı devam ediyor
Saraydüzü'nde çeltik hasadı devam ediyor
Saraydüzü'nde çeltik hasadı devam ediyor

Saraydüzü, Osmancık, Hasat, Sinop, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 12:19 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Saraydüzü'nde çeltik hasadı devam ediyor - Son Dakika Ekonomi

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