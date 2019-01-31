Sarayın Sultanları Son 8 Turu'nda

Galatasaray
Kadın Basketbol Takımı, EuroCup Women Son 16 Turu rövanş maçında Macar ekibi DVTK Miskolc
'e konuk oldu. Sarayın Sultanları, sahadan 65-69'luk galibiyet ile ayrılarak adını Son 8 Turu'na yazdırdı.
Sarı-kırmızılı ekip, Son 8 Turu'nda BLMA - Reyer Venezia eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Salon: Generali Arena
Hakemler: Charalampos Karakatsounis xx, Ivor Matejek xx, Peter Zenis xx
DVTK Miskolc: Shatori Walker xx 14, Dora Medgyessy xx 7, Chanel
Mokango xxx 16, Maja Skoric xx 12, Aija Putnina xx 11, Dorina Zele x, Angelika Kiss x 3, Fanni Szabo x, Veronika Kanyasi x 2
Başantrenör: Laszlo Cziczas
Galatasaray: Moriah Jefferson
xx 12, Victoria Macaulay xxxx 24, Işıl Alben
xx 7, Monika Grigalauskyte xx 12, Farhiya Abdi xx 7, Sinem Ataş
xx 5, İrem Naz Topuz x 2, Şerife Alperi Onar x, İnci Güçlü
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Başantrenör: Efe Güven
1. periyot: 21-17 (DVTK Miskolc lehine)
Devre: 36-40 (Galatasaray lehine)
3. periyot: 52-54 (Galatasaray lehine) - İSTANBUL