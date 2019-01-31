Son Dakika Haberleri: Sarayın Sultanları Son 8 Turu'nda

Sarayın Sultanları Son 8 Turu'nda

31 dakika önce

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, EuroCup Women Son 16 Turu rövanş maçında Macar ekibi DVTK Miskolc'e konuk oldu.

Sarayın Sultanları Son 8 Turu'nda, System.String[]
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, EuroCup Women Son 16 Turu rövanş maçında Macar ekibi DVTK Miskolc'e konuk oldu. Sarayın Sultanları, sahadan 65-69'luk galibiyet ile ayrılarak adını Son 8 Turu'na yazdırdı.

Sarı-kırmızılı ekip, Son 8 Turu'nda BLMA - Reyer Venezia eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Salon: Generali Arena

Hakemler: Charalampos Karakatsounis xx, Ivor Matejek xx, Peter Zenis xx

DVTK Miskolc: Shatori Walker xx 14, Dora Medgyessy xx 7, Chanel Mokango xxx 16, Maja Skoric xx 12, Aija Putnina xx 11, Dorina Zele x, Angelika Kiss x 3, Fanni Szabo x, Veronika Kanyasi x 2

Başantrenör: Laszlo Cziczas

Galatasaray: Moriah Jefferson xx 12, Victoria Macaulay xxxx 24, Işıl Alben xx 7, Monika Grigalauskyte xx 12, Farhiya Abdi xx 7, Sinem Ataş xx 5, İrem Naz Topuz x 2, Şerife Alperi Onar x, İnci Güçlü x

Başantrenör: Efe Güven

1. periyot: 21-17 (DVTK Miskolc lehine)

Devre: 36-40 (Galatasaray lehine)

3. periyot: 52-54 (Galatasaray lehine) - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:20 Kaynak: İHA

basketbol, Miskolc, Galatasaray, Spor
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