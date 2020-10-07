Saraykent Aile Toplum Sağlığı Merkezi'nin temeli atıldı - Son Dakika

Yozgat'ta, Saraykent Aile Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonu binasının temeli düzenlenen törenle atıldı.

Törende konuşan Saraykent Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Saraykent Aile Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyon binasının ilçenin önemli bir eksiğini tamamlayacağını söyledi.

Merkezin, 21 Eylül 2021'de hizmete açılacağını ifade eden Kundakçı, "Hekimlerimiz daha güzel ortamda çalışacak, sağlıkta vatandaşlarımız daha iyi hizmet alacaktır. İlçemize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Belediye Başkanı Ahmet Öçal da "Doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımız zor şartlarda çalışıyordu. İnşallah yeni bina ile daha güzel şartlara kavuşacak. Binamız tamamlandıktan sonra farklı alanlarda bulunan 112 istasyonumuz da bu binada hizmet verecek. Bu hizmeti ilçemize kazandırmamızda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Törene, AK Parti Saraykent İlçe Başkanı Necmettin Kaya ve vatandaşlar katıldı.