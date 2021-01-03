Saraykent Belediye Başkanı Öçal, sokak hayvanları için yiyecek bıraktı - Son Dakika

Yozgat'ın Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından olumsuz etkilenen sahipsiz hayvanlar için belirli alanlara süt, mama ve ekmek bıraktı.

Başkan Öçal, belediye ekipleriyle daha önce belirli noktalara yerleştirilen hayvan kulübelerini gezerek, yiyecek takviyesinde bulundu.

Öçal, AA muhabirine, sokağa çıkma kısıtlama sürecinde sokak hayvanlarının olumsuz etkilendiğini söyledi.

Belediye olarak hiçbir zaman sokak hayvanlarını unutmadıklarını aktaran Öçal, "Normal günlerde vatandaşlarımız sokak hayvanlarını besliyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde vatandaşlarımız dışarı çıkmadığı için sokak hayvanları aç kalabiliyor. Bu nedenle ilçemizin farklı noktalarına yerleştirdiğimiz kulübeleri gezerek, mama, süt, ekmek bırakıyoruz. Uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında sahipsiz hayvanların mağdur olmaması için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.