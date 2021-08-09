Saraykent ilçesinde Kovid-19 aşı çadırı kuruldu - Son Dakika

Yozgat'ın Saraykent Sağlık Müdürlüğünce ilçe meydanına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çadırı kuruldu.

Saraykent İlçe Sağlık Müdür vekili Dr. Mustafa Muslu, AA muhabirine, vatandaşların, hastane ve aile sağlık merkezlerinin yanında ilçe meydanında kurulan aşı çadırında aşılarını yaptırabileceklerini söyledi.

Muslu, salgının sonar ermesi vaka ve ölüm sayılarının düşmesi için toplumsal bağışıklığın sağlanması gerektiğini belirterek, "Bunun için de elimizdeki en güçlü yöntem aşıdır. Aşı konusunda bir sıkıntı bulunmamaktadır. Tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz." dedi.