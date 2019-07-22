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Saraykent Millet Bahçesinde sona gelindi

40 dakika önce

Saraykent Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından Divanlı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Saraykent göleti etrafında hayata geçirilecek olan Millet Bahçesinde sona gelindi.

Saraykent Millet Bahçesinde sona gelindi, System.String[]
Saraykent Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından Divanlı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Saraykent göleti etrafında hayata geçirilecek olan Millet Bahçesinde sona gelindi.

Yapımına 2017 yılının haziran ayında mesire alanı olarak başlanılan daha sonra millet bahçesi olarak planlan projede sona gelindi. Saraykent göleti etrafındaki çalışmaları yerinde inceleyen Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal, elektrikle ilgili problemin çözülmesi halinde projenin bu yıl içerisinde tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunulacağını söyledi.

Saraykent Belediyesi olarak vaat ettikleri projeleri tek tek hayata geçirmeye devam ettiklerini belirten Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal, ilçe halkının yıllardır ihtiyaç duyduğu sosyal alanda sona gelindiğini dile getirdi.

Vatandaşların rahat, huzurlu ve ferah bir ortamda vakit geçirmelerinin amaçlandığını belirten Başkan Öçal, mesire alanı ile ilgili bilgiler verdi.

Öçal,"Giriş kontrol ünitesi, 200 metrekare kapalı restoran ve 200 metrekare restorana bağlı açık teras alanı olacak. 7 bin metrekare taş kaplama yürüyüş yolları, çocuk oyun grupları, 25 adet barbekülü kamelya takımı, piknik masaları, pergolalar, göl ortasında aydınlatmalı fıskiye ünitesi. İklim şartlarına uygun seçilmiş değişik cinslerde ağaç ve çiçeklerden oluşan peyzaj uygulamaları, çimlendirme alanları ve göl kenarında iskele ünitesi halkımızın hizmetine sunulacaktır" dedi. - YOZGAT
Millet Bahçeleri, Ahmet Öçal, Saraykent, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:57 Kaynak: İHA
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