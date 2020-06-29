Saraykent Sosyal Yardımlaşma Derneğinden ihtiyaç sahiplerine kurbanlık desteği - Son Dakika

Saraykent Sosyal Yardımlaşma Derneğinden ihtiyaç sahiplerine kurbanlık desteği

Saraykent Sosyal Yardımlaşma Derneği, Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerine kurbanlık dağıtacak.

Saraykent Sosyal Yardımlaşma Derneği, Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerine kurbanlık dağıtacak.

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Merkezi Ankara'da bulunan Saraykent Sosyal Yardımlaşma Derneğinin Başkanı Ferdi Dinçsoy, AA muhabirine, Kurban Bayramlarında ihtiyaç sahibi vatandaşlara kurban payı dağıttıklarını, bu yıl ise canlı kurbanlık dağıtmak için proje hazırladıklarını söyledi.


Projelerinin, ihtiyaç sahibi her aileye birer canlı kurban bağışında bulunmak olduğunu anlatan Dinçsoy, "Eğer hayırseverlerin desteğini ciddi manada alabilirsek canlı kurban hediye edelim diye düşündük. Avrupa'da yaşayan Saraykentli hemşehrilerimize bildirdik. Özellikle Almanya'daki Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu (DUYKON) Bochum temsilcimiz Selahattin Arıkan, büyük destek oldu. 160 kurbanımızın parasını topladı, bizler de üreticimize kaporamızı verdik, kurbanlıkları aldık. DUYKON Fransa temsilcimiz Nuri Meriç'ten de 100 kurbanlık sözü aldık. Ankara ve diğer illerde faaliyetimize katılanlar oldu. Amacımız kurbanlıkları ihtiyaç sahibi ailelerimize bayramdan 3-4 gün önce dağıtıp kendi kurbanlarını kesmelerini sağlamak." dedi.


Dinçsoy, ramazan ve daha sonraki günlerde de faaliyetlerde bulunduklarını belirterek "Ramazanda gıda kolisi dağıttık. Ramazan Bayramı arifesinde ecdadımızın geleneği olan 'Arife Çiçekleri' adı altında 250 çocuğumuza bayramlık aldık. 13-14 köyümüzü ve ilçe merkezimizi gezerek Osmanlı'nın uyguladığı 'zimam' veresiye defterini kapatma uygulamasından hareketle yaklaşık 200 ailemizin de veresiye defterlerini kapattık. Şimdi de kurban organizasyonu yapıyoruz." diye konuştu.


Derneklerinin yurt dışında da faaliyetlerinin bulunduğunu özellikle Suriye'de yetim, öksüz çocuklarla alakalalı proje yürüttüklerini kaydeden Dinçsoy, "İnşallah bundan sonraki organizasyonumuz Suriye ağırlıklı olacak, orada yetim merkezlerimiz var, oradaki çocuklarımızın sosyal ihtiyaçlarını bir nebze de olsa Ankara'daki ekibimizle karşılamayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Ankara Yozgatlı Dernekler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Saraykent Sosyal Yardımlaşma Derneği Genel Sekreteri Mustafa Solmaz da kurbanlık alınmasına destek veren hayırseverlere teşekkür etti.


Solmaz, "Cenab-ı Allah hayırlarını kabul etsin. Güzel bir hizmetin içinde olduklarını düşünüyorum. Bütün derneklerimizden de güçleri yettiği kadar bu gibi faaliyetlerin içinde olmalarını istiyorum. Ayrıca bu organizasyonu yapan dernek başkanımız Ferdi Dinçsoy'a teşekkür ediyorum." dedi.

Kurbanlık besleyen Hüseyin Açıkgöz de toplu şekilde kurbanlıkları sattıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Kurban Bayramı'nın yaklaştığını ve kurbanlıkları artık besiye çektiklerini vurgulayan Açıkgöz, "Kurbanlıkları pazara götürdüğümüzde satılıp satılmayacağı belli olmuyor. Bu şekilde köyümüzde toplu satılması bizim için çok iyi oldu. Derneğimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı, Saraykent, Almanya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 15:31 Kaynak: AA

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