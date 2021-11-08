Saraykent'te 12 bin fidan toprakla buluşacak - Son Dakika

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde kasım ayında 12 bin fidan dikilecek.

Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz, ağaçlandırma sahaların gezerek, Orman İşletme Şefi Ali Durmaz'dan bilgi aldı.

Kaymakam Açıkgöz, gazetecilere, Sultan Hanı Termal Otel çevresindeki saha başta olmak üzere talep edilen her yerde, kasım ayı boyunca ağaçlandırma çalışması yapılacağını söyledi.

Dikilecek fidanların sedir ve karaçamdan oluştuğunu, bazı alanlara da boylu mavi ladin dikileceğini ifade eden Açıkgöz, "Vatandaşlarımızdan talep gelmesi halinde, 12 bin rakamını artırma imkanımız da bulunuyor." dedi.