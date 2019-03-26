Saraykentliler Hatay'ın Başkanına Sarıldı

11 Mart akşamında Antakyalı hemşehrilerinin yoğun ilgisi ile karşılan Başkan Savaş, şehrin huzuru ve mutluluğu için çalışamaya devam edeceğini ifade etti.

Yaklaşan 31 Mart seçimlerini birilerinin genel seçim havası haline sokmaya çalıştığını ifade ederek düşüncelerini paylaşan Başkan Savaş, "Bu seçimde şehrimize belediye başkanları ve mahallelerimize muhtar seçeceğiz. Şehrimizin bazı sorunları var. Bazı özel sorunları devlet büyüklerimiz Ankara'da çözecek. Bazı sorunları da biz burada, yerelde çözeceğiz. 10 yıldır Antakya'da çalışıyoruz. Yağmur suyu, kanalizasyon hatlarını bitirdik. İçme suyu hatlarını da çoğu yerde bitirdik" diyerek yapılan altyapı hizmetlerinin bir kısmını açıkladı.

EXPO 2021'in hazırlıklarına yaz aylarında hız vereceklerini de ifade eden Lütfü Savaş, gastronomi kenti çalışmalarıyla Hatay'ın dünyada ilgi odağı haline geldiğini belirtti.

Savaşın gölgesinde geçen 7 yıla rağmen geleceğe umutla baktıklarını da sözlerine ekleyen Lütfü Savaş, "Şehrimizdeki bazı problemleri devlet büyüklerimiz duysun istiyoruz. Ancak biz bunları söylerken yanlış anlaşılıyoruz. Elbette savaş mağduru misafirlerimize bakalım, onları okutalım, onları ağırlayalım ancak savaş bittiğinde de bu insanların kendi topraklarına dönmelerine yardımcı olalım. Şimdi 2 tane Suriyeli muhtar adayı var. Yarın 5 tane belediye başkan adayı çıkartacaklar. Kendi çocuklarımızın geleceğini Suriye'den gelen vatandaşlar belirlemesin istiyoruz. Kanla, gözyaşı ile aldığımız toprakları yanlış nüfus politikaları ile başkalarına mı devredelim? Sonra 18 Temmuz'daki Meclis toplantımızda şehit olan askerimiz için saygı duruşunda bulunma talebimi çarpıttılar. Memleketten bihaber televizyon kanalı bizim için algı oluşturmak istedi. Yine Arsuz'da hemşehrilerimle aramızda geçen diyalogu kendi anladıkları gibi göstermeye çalıştılar" diyerek hakkında yapılan karalama haberlere tepki verdi.

Dedikodu yaparak şehir yönetilemeyeceğini de ifade eden HBB Başkanı Lütfü Savaş, "Önemli olan şehri iyi tanımak. Bu şehri yönetmek için doğru vizyon sahibi olmak gerekir. Bizim en büyük projemiz huzur. Kimseyi ötekileştirmeden, ay yıldızlı bayrağımızın altında kendini huzurlu hisseden, vatandaşlık görevini layıkıyla yapan, yönü Ankara'ya dönük herkes bizim için birinci sınıf vatandaştır. 31 Mart'ta siz bize 5 saniyenizi ayırın biz size 5 yılımızı feda edelim" diyerek hemşehrilerinden destek istedi.