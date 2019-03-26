Son Dakika Haberleri: Saraykentliler Hatay'ın Başkanına Sarıldı

Saraykentliler Hatay'ın Başkanına Sarıldı

1 saat önce

HBB Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Antakya Saraykent Mahallesi'nde hemşehrileri ile bir araya geldi.

Saraykentliler Hatay'ın Başkanına Sarıldı, System.String[]

11 Mart akşamında Antakyalı hemşehrilerinin yoğun ilgisi ile karşılan Başkan Savaş, şehrin huzuru ve mutluluğu için çalışamaya devam edeceğini ifade etti.

Yaklaşan 31 Mart seçimlerini birilerinin genel seçim havası haline sokmaya çalıştığını ifade ederek düşüncelerini paylaşan Başkan Savaş, "Bu seçimde şehrimize belediye başkanları ve mahallelerimize muhtar seçeceğiz. Şehrimizin bazı sorunları var. Bazı özel sorunları devlet büyüklerimiz Ankara'da çözecek. Bazı sorunları da biz burada, yerelde çözeceğiz. 10 yıldır Antakya'da çalışıyoruz. Yağmur suyu, kanalizasyon hatlarını bitirdik. İçme suyu hatlarını da çoğu yerde bitirdik" diyerek yapılan altyapı hizmetlerinin bir kısmını açıkladı.

EXPO 2021'in hazırlıklarına yaz aylarında hız vereceklerini de ifade eden Lütfü Savaş, gastronomi kenti çalışmalarıyla Hatay'ın dünyada ilgi odağı haline geldiğini belirtti.

Savaşın gölgesinde geçen 7 yıla rağmen geleceğe umutla baktıklarını da sözlerine ekleyen Lütfü Savaş, "Şehrimizdeki bazı problemleri devlet büyüklerimiz duysun istiyoruz. Ancak biz bunları söylerken yanlış anlaşılıyoruz. Elbette savaş mağduru misafirlerimize bakalım, onları okutalım, onları ağırlayalım ancak savaş bittiğinde de bu insanların kendi topraklarına dönmelerine yardımcı olalım. Şimdi 2 tane Suriyeli muhtar adayı var. Yarın 5 tane belediye başkan adayı çıkartacaklar. Kendi çocuklarımızın geleceğini Suriye'den gelen vatandaşlar belirlemesin istiyoruz. Kanla, gözyaşı ile aldığımız toprakları yanlış nüfus politikaları ile başkalarına mı devredelim? Sonra 18 Temmuz'daki Meclis toplantımızda şehit olan askerimiz için saygı duruşunda bulunma talebimi çarpıttılar. Memleketten bihaber televizyon kanalı bizim için algı oluşturmak istedi. Yine Arsuz'da hemşehrilerimle aramızda geçen diyalogu kendi anladıkları gibi göstermeye çalıştılar" diyerek hakkında yapılan karalama haberlere tepki verdi.

Dedikodu yaparak şehir yönetilemeyeceğini de ifade eden HBB Başkanı Lütfü Savaş, "Önemli olan şehri iyi tanımak. Bu şehri yönetmek için doğru vizyon sahibi olmak gerekir. Bizim en büyük projemiz huzur. Kimseyi ötekileştirmeden, ay yıldızlı bayrağımızın altında kendini huzurlu hisseden, vatandaşlık görevini layıkıyla yapan, yönü Ankara'ya dönük herkes bizim için birinci sınıf vatandaştır. 31 Mart'ta siz bize 5 saniyenizi ayırın biz size 5 yılımızı feda edelim" diyerek hemşehrilerinden destek istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:11 Kaynak: Bültenler

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"CHP Listesindeki PKK'lı" Denilen Kenan Güler: Ben Siyasete AK Parti'de Başladım Jeofizik Mühendisi Cudi Dağı'nda Gezerken 12 Milyon Yıllık Fosil Buldu Vatandaş, 65 Milyon Yıllık Dev Fosili Evinin Duvarına Taş Olarak Kullanmış Eski Eşini 23 Yerinden Bıçaklayan Caninin Avukatı, Savunmasıyla Pes Dedirtti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 12:30:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Saraykentliler Hatay'ın Başkanına Sarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]