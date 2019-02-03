Sarayköy 35. Geleneksel Deve Güreşleri Festivali

Denizli
'nin Sarayköy
ilçesinde 35. Geleneksel Deve Güreşleri Festivali'nde Türkiye
'nin değişik yerlerinden getirilen yaklaşık 120 pehlivan deve şampiyon olmak için mücadele etti.
Sarayköy Belediyesi tarafından Yıldıztepe
Demircidere mevkisindeki alanda düzenlenen ve renkli görüntülere sahne olan festivali vatandaşlar piknik yaparak izledi.
Rengarenk süslenmiş olarak alana getirelen ancak güreşmeyen, yenilen bazı develer sahadan kaçarken yenişemeyen bazı develer ise görevlilerce güçlükte birbirinden uzaklaştırıp yatıştırıldı.
Tel örgü dışında bekleyen bir deve ise sahibinin elinden kaçarak izleyiciler arasına dalınca kısa süreli panik yaşandı. Görevliler tarafından güçlükle yakalanan deve, başına su dökülerek sakinleştirildi.
Festivalde, güreşi kazanan develerin sahiplerine kupa verildi.
"Gençlerimizi sanal dünyadan çıkarmak gerekir"
Güreş Festivalini izleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan
, yaptığı açılamada, geleneksel olarak düzenlenen deve güreşinin birlik ve beraberliği artırdığını bu değerleri geleceğe taşımak gerektiğini belirtti.
Gençlerin sanal dünyadan çıkıp bu değerleri bilmesi ve öğrenmesi gerektiğini ifade eden Zolan, "Gençlerimizi sanal dünyadan, internet ortamından çıkararak, gerçek keyif alınabilecek bu değerlerimizle, sportif anlamında yapılacak bu işlerle buluşturmak gerekiyor." dedi.
Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş
Yörük kültürünün önemli bir parçası olan deve güreşlerinin 300 yıllık bir gelenek olduğunu belirterek "Dostluğun, barışın, kardeşliğin hakim olduğu, güzelliklerin ortaya döküldüğü bir ortam var burada. Barışı, kardeşliği, dostluğu pekiştiren, iyiliği, güzelliği öğreten bu geleneği Sarayköy Belediyesi olarak yaptığımız birçok hizmetin yanında kültürel faaliyetleri destekleme adına kış turizmi için önemli bir etkinlik olarak görüyor ve destek veriyoruz." diye konuştu.