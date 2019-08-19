Son Dakika Haberleri: Sarayköy'de dolandırıcılık yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı
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Sarayköy'de dolandırıcılık yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı

32 dakika önce

Kendisini jandarma olarak tanıtarak girdiği evlerde dolandırıcılık ve hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı, tutuklandı.

Sarayköy'de dolandırıcılık yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı, System.String[]
Kendisini jandarma olarak tanıtarak girdiği evlerde dolandırıcılık ve hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı, tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarayköy ilçesi Duacılı Mahallesi'nde 79 yaşındaki A.T'nin evine kendisini jandarma olarak tanıtarak giren bir kişinin, 10 bin lira çaldığı yönündeki şikayet üzerine soruşturma başlattı.
Şüphelinin kimliğini güvenlik kamerasından tespit eden Jandarma ekipleri, zanlıyı saklandığı evde yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde ve evde yapılan aramada, 10 bin lira ile sahte kimlikler ele geçirildi.
Jandarma'daki işlemlerinin Sarayköy Adliyesine sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Zanlının dolandırıcılık ve hırsızlık suçundan iki hafta önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.
Sarayköy, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:34 Kaynak: AA
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