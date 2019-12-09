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Sarayköy'de halı sahada kalp krizi geçiren kişi öldü
6 saat önce
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 12:32 Kaynak: AA
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Duacılı Mahallesi'ndeki bir halı sahada arkadaşlarıyla futbol oynayan Adem Keskin (44) bir anda yere düştü.
Arkadaşlarının bildirmesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen ve 112 Acil Sağlık ekiplerince Sarayköy Devlet Hastanesine kaldırılan Keskin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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