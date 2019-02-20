Sarayköy'de Hayvan Yetiştiriciliği ve Besleme Eğitimi
19 dakika önce
Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Sarayköy ilçesindeki hayvan yetiştiricilerine "Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği ve Beslenmesi" eğitimi verildi.
Denizli
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Sarayköy
ilçesindeki hayvan yetiştiricilerine "Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği ve Beslenmesi" eğitimi verildi.
Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün eğitim çalışmaları kapsamında Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü uzmanları Ziraat Mühendisi Doğan Şermet ve Feridun Kaya
tarafından Sarayköy ilçesi Beylerbeyi Mahallesinde "Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği ve Beslenmesi" eğitimi verildi. Yetiştiricilere laktasyon ve kuru döneminde süt sığırlarının bakım ve beslenmesi, beslenmenin döl verimi üzerine etkisi ve sığırlarda beslenmeye dayalı hastalık konuları anlatıldı. Görsel sunumlarla verilen eğitimin devamında soru-cevaplara geçilerek yetiştiricilerimizin sorularına cevap verildi. - DENİZLİ
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:52 Kaynak: İHA
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