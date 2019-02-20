Son Dakika Haberleri: Sarayköy'de Hayvan Yetiştiriciliği ve Besleme Eğitimi

Sarayköy'de Hayvan Yetiştiriciliği ve Besleme Eğitimi

19 dakika önce

Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Sarayköy ilçesindeki hayvan yetiştiricilerine "Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği ve Beslenmesi" eğitimi verildi.

Sarayköy'de Hayvan Yetiştiriciliği ve Besleme Eğitimi, System.String[]
Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Sarayköy ilçesindeki hayvan yetiştiricilerine "Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği ve Beslenmesi" eğitimi verildi.

Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün eğitim çalışmaları kapsamında Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü uzmanları Ziraat Mühendisi Doğan Şermet ve Feridun Kaya tarafından Sarayköy ilçesi Beylerbeyi Mahallesinde "Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği ve Beslenmesi" eğitimi verildi. Yetiştiricilere laktasyon ve kuru döneminde süt sığırlarının bakım ve beslenmesi, beslenmenin döl verimi üzerine etkisi ve sığırlarda beslenmeye dayalı hastalık konuları anlatıldı. Görsel sunumlarla verilen eğitimin devamında soru-cevaplara geçilerek yetiştiricilerimizin sorularına cevap verildi. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:52 Kaynak: İHA

Denizli, Sarayköy, Güncel
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