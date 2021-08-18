Sarayköy'de öğrenciler için telafi programı devam ediyor - Son Dakika

Sarayköy Belediyesi ve İlçe Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile düzenlenen telafi eğitimi ile öğrenciler yeni eğitim öğretim yılına hazırlanıyor.

İlk, ortaokul ve lise ile mezun gruplarının 5 yıldan bu yana Sosyal Etkinlik Merkezi'nde ücretsiz etüt yaparak okuldaki eğitimlerini pekiştirdiği ilçede Sarayköy Belediyesi ve İlçe Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile salgın nedeniyle düzenli olarak okula gidemeyen öğrenciler için telafi programı düzenleniyor.

Öğrencilerin geçmiş yıllardaki eğitim açığı kapatılarak gelecek döneme hazırlanmalarının amaçlandığı telafi eğitiminde öğrenciler yaz tatilinde eksik kaldıkları konuları tamamladı, yeni eğitim öğretim yılına hazırlandı.

Ayrıca Sosyal Etkinlik Merkezi'nde uzmanlarca her yıl olduğu gibi bu yıl da ücretsiz tercih danışma ve rehberlik hizmetleri kapsamında YKS'ye giren gençlerin tercihlerini en doğru şekilde yapabilmelerine katkı sağlanıyor.

Telafi eğitimine katılan 6. sınıf öğrencisi Rabia Ayyürek, "Buradaki eğitimde bilmediğim konuları öğrendim. Bir bilgi dahi olsa bana çok şey kattı. Ben matematiği sevmiyordum. Buraya geldikten sonra sevmeye başladım. Evde matematik çalışmak istiyorum. Fen bilimlerine de geliyorum. Derslerde test çözme fırsatı da buluyorum." dedi.

Merkezde eğitime devam eden 10 yaşındaki Mehmet Melenk de "Zorlandığım konular oluyordu. Şimdi destek aldıktan sonra rahatlıkla yapıyorum. Buraya diğer arkadaşlarımızın da gelmesini isteriz. Hem eğleniyoruz hem de eğitim alarak eksik kaldığımız konuları tamamlıyoruz." diye konuştu.

Sosyal Etkinlik Merkezi'nde aldığı dersler sayesinde 5'inci sınıfa hazırlandığını ifade eden Türkay Nisa Güven ise "Benim için aldığım eğitim çok iyi oldu. Geçen yıl okula gidemediğimiz için bazı eksik kaldığım konular olmuştu. Şimdi onları tamamladım ve 5'inci sınıfa hazırlanmış oldum." ifadesini kullandı.

Telafi eğitiminin ay sonuna kadar devam edeceği öğrenildi.