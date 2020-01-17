Son Dakika › Teknoloji › Sarayköy'de öğretmen ve öğrenciler okulları için kolları sıvadı - Son Dakika
Sarayköy'de öğretmen ve öğrenciler okulları için kolları sıvadı
6 saat önce
Sarayköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri okulun bahçesine 400 fidan dikti.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:58 Kaynak: AA
Sarayköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri okulun bahçesine 400 fidan dikti.
Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "2023 Eğitim Vizyonu" kapsamında çalışmalar yapan Sarayköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ilk olarak Tabiat ve Hayvan Bakımı Atölyesi kuruldu.
Öğretmen ve öğrenciler, bu çerçevede yürütülen çalışmalarda İlçe Orman İşletme Şefliğinden aldıkları 400 fidan ve çiçeği okulun bahçesinde toprakla buluşturdu.
Son Dakika 18 milyon öğrenci karnelerini aldı! Yarıyıl tatili başladı Sevgilisini öldüren emekli öğretmene 25 yıl hapis cezası verildi Buzlanma nedeniyle öğrenciler karnelerini kahvehanede aldı Inter, Victor Moses'a talip oldu