Sarayköy'de öğretmen ve öğrenciler okulları için kolları sıvadı - Son Dakika
Son Dakika Teknoloji Sarayköy'de öğretmen ve öğrenciler okulları için kolları sıvadı - Son Dakika

Sarayköy'de öğretmen ve öğrenciler okulları için kolları sıvadı

6 saat önce

Sarayköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri okulun bahçesine 400 fidan dikti.

Sarayköy'de öğretmen ve öğrenciler okulları için kolları sıvadı, System.String[]

Sarayköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri okulun bahçesine 400 fidan dikti.

Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "2023 Eğitim Vizyonu" kapsamında çalışmalar yapan Sarayköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ilk olarak Tabiat ve Hayvan Bakımı Atölyesi kuruldu.

Öğretmen ve öğrenciler, bu çerçevede yürütülen çalışmalarda İlçe Orman İşletme Şefliğinden aldıkları 400 fidan ve çiçeği okulun bahçesinde toprakla buluşturdu.

Anadolu Lisesi, Sarayköy, Teknoloji, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:58 Kaynak: AA
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