Son Dakika Haberleri: Sarayköy'ün Son Kore Gazisi Öldü

Sarayköy'ün Son Kore Gazisi Öldü

1 saat önce

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde yaşayan son Kore gazisi Hüseyin Atagün (87) geçirdiği kalp krizi sonrası yaşama veda etti.

Sarayköy'ün Son Kore Gazisi Öldü, System.String[]
DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde yaşayan son Kore gazisi Hüseyin Atagün (87) geçirdiği kalp krizi sonrası yaşama veda etti.

Sarayköy ilçesi Tepeköy Mahallesi'nde yaşayan Kore gazisi Hüseyin Atagün, dün yaşadığı evde kalp krizi geçirdi. Ambulansla Sarayköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Atagün, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Atagün'ün ilçede yaşayan son Kore gazisi olduğunu belirten Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, "Tepeköy Mahallesi'nde ikamet eden ilçemizin son Kore gazisi Hüseyin Atagün'ü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyorum. İlçemizin ve aziz milletimizin başı sağolsun" dedi. Öte yandan Atagün, geçen yıl 20 Aralık'ta, evine gelip kendilerini kaymakamlık görevlisi olarak tanıtan 2 kişi tarafından 20 bin lira dolandırılmıştı.

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:43 Kaynak: DHA

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