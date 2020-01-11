Sarayköylü Kıbrıs gazisi 46 yıl önceki anılarını hiç unutmuyor - Son Dakika

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yaşamını sürdüren Kıbrıs gazisi Salih Zeki Bayrakçı, 27 yaşında katıldığı Kıbrıs Barış Harekatı'nda komutanı tarafından kendisine verilen teşekkür, takdir belgelerini ve savaş alanında silah arkadaşlarıyla birlikte çekilen fotoğrafları gözü gibi saklıyor.

Bala Mahallesinde oturan Bayrakçı, 46 yıl önce katıldığı Kıbrıs Barış Harekatı'ndaki unutamadığı anılarını paylaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 Temmuz 1974'te başlattığı Kıbrıs Barış Harekatı'na 27 yaşında jandarma komando asteğmen olarak katıldığını belirten Bayrakçı, 100 gün boyunca görev yaptığı harekatta gurur verici olaylar yaşadığını anlattı.

Çıkartma gemileriyle adaya çıktıklarında Beşparmak dağlarından havan topu saldırısıyla karşı karşıya kaldıklarını anlatan Bayrakçı, "Hiçbir gemiye havan topu isabet etmedi. Yarım saat sonra bizim uçaklar geldi, bombardıman yaptı. Düşmanın o havan topu yağmuruna rağmen sağsalim o alandan çıktım. O anı hiç unutamam" dedi.

Harekat sırasında yitirdiği arkadaşlarını hep hatırladığını, diğer arkadaşlarıyla bağlarını hiç koparmadıklarını anlatan Bayrakçı,"Postallar, çelik miğferler altında zor günler geçirdik ama düşmanı püskürttük. Kıbrıs Harekatını başardık. Allah hiçbir millete savaş vermesin. Şu an isteseler rütbem albay, hiç tereddüt etmeden, gözümü kırpmadan tekrar savaşa, ülkem için mücadele etmeye giderim." ifadelerini kullandı.

Savaş alanında çekilen fotoğraflarını ve belgelerini saklayan Bayrakçı, "Onlar benim manevi mirasım. Gözüm gibi bakıyorum. O günlerden bana kalan hatıralarım." dedi.