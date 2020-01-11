Sarayköylü Kıbrıs gazisi 46 yıl önceki anılarını hiç unutmuyor - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Sarayköylü Kıbrıs gazisi 46 yıl önceki anılarını hiç unutmuyor - Son Dakika

Sarayköylü Kıbrıs gazisi 46 yıl önceki anılarını hiç unutmuyor

7 saat önce

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yaşamını sürdüren Kıbrıs gazisi Salih Zeki Bayrakçı, 27 yaşında katıldığı Kıbrıs Barış Harekatı'nda komutanı tarafından kendisine verilen teşekkür, takdir belgelerini ve savaş alanında silah arkadaşlarıyla birlikte çekilen fotoğrafları gözü gibi saklıyor.

Sarayköylü Kıbrıs gazisi 46 yıl önceki anılarını hiç unutmuyor, System.String[]

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yaşamını sürdüren Kıbrıs gazisi Salih Zeki Bayrakçı, 27 yaşında katıldığı Kıbrıs Barış Harekatı'nda komutanı tarafından kendisine verilen teşekkür, takdir belgelerini ve savaş alanında silah arkadaşlarıyla birlikte çekilen fotoğrafları gözü gibi saklıyor.

Bala Mahallesinde oturan Bayrakçı, 46 yıl önce katıldığı Kıbrıs Barış Harekatı'ndaki unutamadığı anılarını paylaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 Temmuz 1974'te başlattığı Kıbrıs Barış Harekatı'na 27 yaşında jandarma komando asteğmen olarak katıldığını belirten Bayrakçı, 100 gün boyunca görev yaptığı harekatta gurur verici olaylar yaşadığını anlattı.

Çıkartma gemileriyle adaya çıktıklarında Beşparmak dağlarından havan topu saldırısıyla karşı karşıya kaldıklarını anlatan Bayrakçı, "Hiçbir gemiye havan topu isabet etmedi. Yarım saat sonra bizim uçaklar geldi, bombardıman yaptı. Düşmanın o havan topu yağmuruna rağmen sağsalim o alandan çıktım. O anı hiç unutamam" dedi.

Harekat sırasında yitirdiği arkadaşlarını hep hatırladığını, diğer arkadaşlarıyla bağlarını hiç koparmadıklarını anlatan Bayrakçı,"Postallar, çelik miğferler altında zor günler geçirdik ama düşmanı püskürttük. Kıbrıs Harekatını başardık. Allah hiçbir millete savaş vermesin. Şu an isteseler rütbem albay, hiç tereddüt etmeden, gözümü kırpmadan tekrar savaşa, ülkem için mücadele etmeye giderim." ifadelerini kullandı.

Savaş alanında çekilen fotoğraflarını ve belgelerini saklayan Bayrakçı, "Onlar benim manevi mirasım. Gözüm gibi bakıyorum. O günlerden bana kalan hatıralarım." dedi.

Sarayköy, Denizli, Kıbrıs, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 05:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Milyarder Elon Musk baba mı oluyor! Kız arkadaşından çırılçıplak poz
Yetişkin film yıldızı erkeklerin en çok merak ettiği soruyu yanıtladı Mehmet Ali Erbil'den kötü haber! Fenalaşarak yoğun bakıma kaldırıldı Son Dakika: Darbeci Hafter'e bağlı güçler, Türkiye ve Rusya'nın ortak ateşkes çağrısını kabul etti

Son Dakika Haberleri
00:29 Son Dakika: Erdoğan ve Putin'in ateşkesi çağrıları sonrası Hafter geri adım attı - Son Dakika Haber
00:27 Karabük-Yenice yoluna kaya parçaları düştü - Son Dakika Haber
00:25 İşine gitmek için bindiği servis otobüsünde şoförün cinsel istismarına direnen genç kadın boğularak öldürüldü - Son Dakika Haber
00:19 Evden çıktığınızda köpeğinizin aklından geçen düşünceler yürek burkan cinsten… - Son Dakika Haber
00:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2020 00:36:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sarayköylü Kıbrıs gazisi 46 yıl önceki anılarını hiç unutmuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]