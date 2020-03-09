Saraylar koronavirüs tehdidine karşı dezenfekte ediliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Saraylar koronavirüs tehdidine karşı dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Saraylar koronavirüs tehdidine karşı dezenfekte ediliyor

7 saat önce

Türkiye'nin yeni tip koronavirüse (COVİD-19) karşı yürüttüğü çalışmalar kapsamında Milli Saraylar İdaresi'ne bağlı saraylar dezenfekte ediliyor.

Türkiye'nin yeni tip koronavirüse (COVİD-19) karşı yürüttüğü çalışmalar kapsamında Milli Saraylar İdaresi'ne bağlı saraylar dezenfekte ediliyor.

Her gün binlerce turist tarafından ziyaret edilen Topkapı, Dolmabahçe, Beylerbeyi gibi saraylar ve tarihi kasırlar özel solüsyonlarla temizleniyor.

Saray ve kasırların gişe, giriş, turnikelerinden başlayarak, ziyaret edilen odalar, salonlar, merdivenler, tuvaletler dezenfekte edilirken, uygulama her ay tekrarlanacak.

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Dış Hizmetler Sorumlusu Metin Güllü, antibakteriyel dezenfekte işleminin Dolmabahçe Sarayı'nda aralık ayında yapıldığını belirterek, "Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı olarak yeni tip koronavirüse karşı dezenfeksiyon yapıyoruz. Henüz koronavirüs ortaya çıkmadan 2018'de yürüme alanları, objeleri virüslere, mantara karşı ilaçlamaya başladık. Bu virüs çıkınca şimdi bu ilaçlama ve dezenfeksiyonu aylık olarak planladık." diye konuştu.

Turistlerin otoparktan itibaren Dolmabahçe Sarayı'na girdiği alandan çıkışlarına kadar tüm alanların dezenfekte edildiğini vurgulayan Güllü, 3 Mart Salı günü Topkapı Sarayı'nda aynı işlemin yapıldığını ifade etti.

"Önümüzdeki hafta da Beylerbeyi Sarayı'na geçeceğiz. 6 kişilik ekibimiz eğitimli. Kullandığımız solüsyon insan sağlığına zararlı değil." diyen Metin Güllü, Sağlık Bakanlığı onaylı solüsyonun açık alanda 1 ay, kapalı alanda 6 ay etkili olduğunu kaydetti.

Dolmabahçe Sarayı'nda 6 kişilik uzman ekip otopark alanından başlayarak, gişeler, bahçe, merdivenler ve salonları dezenfekte etti.

Saraylar koronavirüs tehdidine karşı dezenfekte ediliyor

Dolmabahçe Sarayı, Saraylar, Güllü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 02:13 Kaynak: AA
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