Son Dakika Haberleri: Saraylı Muhtarlığı Çanakkale gezisi düzenledi
Son Dakika Güncel Haber

Saraylı Muhtarlığı Çanakkale gezisi düzenledi

24 dakika önce

Vezirköprü ilçesi Saraylı Mahallesi Muhtarlığı tarafından Çanakkale gezisi düzenlendi.

Saraylı Muhtarlığı Çanakkale gezisi düzenledi, System.String[]
Vezirköprü ilçesi Saraylı Mahallesi Muhtarlığı tarafından Çanakkale gezisi düzenlendi.
Saraylı Mahallesi Muhtarı Mükremin Ateş tarafından düzenlenen geziye 45 kişi katıldı.
Gezide Çanakkale Şehitliği ziyaret edildi, daha sonra Tekirdağ Çerkezköy'e giden kafile burada bulunan akrabalarını da ziyaret etme imkanı buldu.
Ateş, vatanı canları pahasına savunan ve şehitlik mertebesine ulaşan atalarının kabirlerini ziyaret ettiklerini belirterek, "Mahallemizdeki büyüklerimizi dahil ettiğimiz gezide manevi duygular ön plandaydı. Muhtarlık olarak sosyal etkinliklerimiz devam edecek." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:22 Kaynak: AA
ateş, çerkezköy, vezirköprü, çanakkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Önce pompalı tüfekle ateş açtı, daha sora kendisini eve kilitledi (3) İnternetten aldığı pompalı tüfekle dehşet saçmıştı, akli dengesi yerinde çıktı İstanbul Ekonomi Araştırma'dan 23 Haziran İstanbul seçimi için son anket sonucu: Fark 5 puan Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 10:46:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Saraylı Muhtarlığı Çanakkale gezisi düzenledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]