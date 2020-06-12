Sarayönü Belediyesinden parke taşı yatırımı - Son Dakika

Sarayönü Belediyesi, parke taşı üretiminde kapasite ve kaliteyi arttırmak amacıyla yeni tesis yatırımında bulundu.

Günlük 50 bin parke taşı üretme kapasitesine sahip olan tesis dualarla hizmete açıldı.

Sarayönü Belediye Başkanı Nafiz Solak, maliyeti düşürüp kaliteyi arttırmak amacıyla bu yatırımı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tam otomatik bir tesis kurarak iş gücünden de tasarruf edeceklerini ifade eden Solak, "Uzun ömürlü olmasından dolayı ilçe merkezimizde ve mahallelerimizde genel olarak yollarımızı parke taşı ile örüyoruz. Parke taşı ile yıllık ortalama 100 bin metrekare yol yapıyoruz. Önceki tesisimizin kapasitesi yetersiz geldiği için dışarıdan parke taşı almak zorunda kalıyorduk. Yeni kurduğumuz tesisle ihtiyacımız olan miktarı üreteceğimiz gibi kalite ve düşük maliyet noktasında da önemli bir avantaj sağlayacağız." dedi.