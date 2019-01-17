Sarayönü Belediyesinin Yeni Hizmet Binası

Sarayönü ilçesinde yapımı tamamlanan yeni belediye hizmet binası hizmete girdi.

Sarayönü ilçesinde yapımı tamamlanan yeni belediye hizmet binası hizmete girdi.



Sarayönü Belediye Başkanı Nafiz Solak, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, yeni belediye binasının ilçeye yakışır prestijli bir eser olduğunu söyledi.





Yapımı 16 ay süren belediye hizmet binasının 4 milyon 500 bin liraya mal olduğunu belirten Nafiz Solak, "Projelendirme aşamasındayken geleceği düşünerek hareket ettik. İlçemizi 150 bin nüfusa kadar idare edebilecek kapasitede bir bina yaptık. İlçemiz Konya'nın uydu kenti olma yolunda hızla ilerliyor. Gelişim hızımız her geçen gün artıyor. On sene sonrası için ilçemizi çok farklı yerde görüyorum." dedi.





İlçe halkına en iyi hizmeti verme gayretinde oldukları belirten Solak, "Gayemiz ilçemize en güzel eserleri kazandırmak. Bu maksatla birçok projemiz devam ediyor. 'Sürekli ileriye' sloganı ile ilçemizi hak ettiği noktalara ulaştırabilmek için canla başla çalışıyoruz." şeklinde konuştu.



Solak, belediye binasını çağın gereksinimlerine uygun olarak yaptırıldığını ifade ederek şunları kaydetti:



"4 bin 400 metrekare alana sahip olan binamız bodrum, zemin ve üzerine iki kattan oluşuyor. Binamızın bünyesinde çok amaçlı bir konferans salonu ile kapalı otoparkta bulunuyor. İklimlendirme, haberleşme, iletişim ve güvenlik açısından en yeni teknolojileri barındıran binamız, yeni teknolojik gelişmelere de uyum sağlayabilecek bir altyapıya sahip."

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