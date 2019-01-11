Sarayönü Halk Kütüphanesi'ne Yoğun İlgi

Sarayönü
Halk Kütüphanesi'nin üye sayısında önemli bir artış yaşandığı bildirildi.
Sarayönü Halk Kütüphanesi Müdürü Mevlüt Demirbaş, Anadolu Ajansı
muhabirine yaptığı açıklamada, hayata geçirilen projelerle üye sayısının üçe katladığını söyledi.
Dönem başında "Tüm Kitaplar Benim" projesini başlattıklarını ifade eden Demirbaş, "ilçemizdeki tüm okullarda öğrenim gören öğrencilerimizin ilçe kütüphanesine üye olarak kütüphanenin tüm imkanlarından faydalanması için Kaymakamlığımızın önderliğinde proje hazırladık.
Kütüphanelere olan ilgiyi arttırarak öğrencilerimizin kitap sevgisine katkı sağlamayı amaçlamıştık. Öğrencilerimizin zengin içerikli kütüphanemize üye olarak istedikleri kitaba hızlı ve kolay şekilde ulaşabiliyor." dedi.
Yürüttükleri projenin sonuç verdiğini belirten Demirbaş, "1721 olan üye sayımız, 3 bin 604'e ulaştı. İnsanlarımızı, özelliklede çocuklarımızın artık televizyon karşısında, sosyal medyada boşa zaman harcamasını istemiyoruz. Bunun yerine okuyarak kendini geliştirmelerini teşvik ediyoruz." diye konuştu.
Sarayönü Halk Kütüphanesi'nden yararlananların sayısı beş yıl önce yaklaşık 7 bin iken, bu sayı geride bıraktığımız 2018 yılında 25 bine ulaştı.
İstatistiklere göre kütüphaneye gelenlerin üçte ikisini öğrenciler, geriye kalan üçte birini de yetişkinler oluşturdu.