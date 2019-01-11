Son Dakika Haberleri: Sarayönü Halk Kütüphanesi'ne Yoğun İlgi

Sarayönü Halk Kütüphanesi'ne Yoğun İlgi

2 saat önce

Sarayönü Halk Kütüphanesi'nin üye sayısında önemli bir artış yaşandığı bildirildi.

Sarayönü Halk Kütüphanesi'ne Yoğun İlgi, System.String[]
Sarayönü Halk Kütüphanesi'nin üye sayısında önemli bir artış yaşandığı bildirildi.

Sarayönü Halk Kütüphanesi Müdürü Mevlüt Demirbaş, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, hayata geçirilen projelerle üye sayısının üçe katladığını söyledi.

Dönem başında "Tüm Kitaplar Benim" projesini başlattıklarını ifade eden Demirbaş, "ilçemizdeki tüm okullarda öğrenim gören öğrencilerimizin ilçe kütüphanesine üye olarak kütüphanenin tüm imkanlarından faydalanması için Kaymakamlığımızın önderliğinde proje hazırladık.

Kütüphanelere olan ilgiyi arttırarak öğrencilerimizin kitap sevgisine katkı sağlamayı amaçlamıştık. Öğrencilerimizin zengin içerikli kütüphanemize üye olarak istedikleri kitaba hızlı ve kolay şekilde ulaşabiliyor." dedi.

Yürüttükleri projenin sonuç verdiğini belirten Demirbaş, "1721 olan üye sayımız, 3 bin 604'e ulaştı. İnsanlarımızı, özelliklede çocuklarımızın artık televizyon karşısında, sosyal medyada boşa zaman harcamasını istemiyoruz. Bunun yerine okuyarak kendini geliştirmelerini teşvik ediyoruz." diye konuştu.

Sarayönü Halk Kütüphanesi'nden yararlananların sayısı beş yıl önce yaklaşık 7 bin iken, bu sayı geride bıraktığımız 2018 yılında 25 bine ulaştı.

İstatistiklere göre kütüphaneye gelenlerin üçte ikisini öğrenciler, geriye kalan üçte birini de yetişkinler oluşturdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:12 Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Sarayönü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Erdoğan: Milyonlarca Bez Torba ve Fileleri Vatandaşa Ücretsiz Dağıtacağız Son Dakika! Televizyonlarda Taksit Sayısı 3'ten 9'a Çıkarıldı

Ayakkabıdaki Yüzde 50 İndirim Oyunu, Uyanık Vatandaşın Dikkatinden Kaçmadı Halkbank'ın Esnaf Kredisinin Detayları Belli Oldu! 100 Bin TL'ye Kadar Sıfır Faizle Kredi Verilecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 12:16:01. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sarayönü Halk Kütüphanesi'ne Yoğun İlgi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]