Sarayönü ilçesinde yol çalışması - Son Dakika

Sarayönü ilçesinde yol çalışması

Sarayönü Belediyesi, 2020 yılı yatırım planlamaları kapsamında yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Sarayönü Belediyesi, 2020 yılı yatırım planlamaları kapsamında yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

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İlçeye bağlı Kadıoğlu ve Boyalı mahallelerini birbirine bağlayan 7 kilometrelik yolda asfalt kaplama çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Altyapısı tamamlanan yolun yapılmasının ardından Özkent Mahallesi ile Gözlü Tarım İşletmesi'ni bağlayan 8 kilometrelik yolun da asfalt kaplama yapılması planlanıyor.

Sarayönü Belediye Başkanı Nafiz Solak, ilçeyi daha yaşanabilir bir kent yapmak amacıyla çalışmalara aralıksız devam ettiklerini söyledi.

Asfalt yol çalışmalarının yanı sıra ilçe ve mahalle merkezlerinde de kilitli parke taş çalışmalarının devam ettiğini aktaran Solak, "Bir ucundan diğer ucu 90 kilometre olan geniş bir hizmet alanımız var. Kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak olabildiğince çok hizmet vermeye çalışıyoruz. Tüm mahallelerimize eşit hizmet götürmeye dikkat ediyoruz. Kaynaklarımız çerçevesinde yatırımlarımız devam edecek." diye konuştu.

Kadıoğlu, Sarayönü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 14:51 Kaynak: AA

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