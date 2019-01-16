Son Dakika Haberleri: Sarayönü'nde 11 Tarım Ürünü Desteklenecek

Sarayönü'nde 11 Tarım Ürünü Desteklenecek

2 dakika önce

Sarayönü ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Türkiye Milli Tarım Destekleme Modeli" kapsamında 11 tarım ürününün üretimine destek verilecek.

Sarayönü'nde 11 Tarım Ürünü Desteklenecek, System.String[]
Sarayönü ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Türkiye Milli Tarım Destekleme Modeli" kapsamında 11 tarım ürününün üretimine destek verilecek.

Sarayönü Tarım ve Orman İlçe Müdürü Güngör Çiğdem, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada havza bazlı destekleme uygulamaları kapsamında, 21 ürünün değerlendirmeye alındığını, Sarayönü için 11 ürünün uygun görüldüğünü söyledi.

Belirlenen 11 ürün için desteklemelerin 2019 yılı için geçerli olacağını kaydeden Çiğdem, "Sarayönü'nde arpa, aspir, buğday, kuru fasulye, nohut, ayçiçeği (yağlık), tritikale, yulaf, yem bitkileri, mısır (Damlama sulama şartıyla), patates ürünleri desteklenecek. Bir sonraki yıl bu ürünlerde değişiklik olabilir." dedi.

Çiğdem, desteklenen ürünlerin havzası dışında yetiştirilmesi durumunda ise mazot ve gübre desteğinden yararlanılamayacağını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:38 Kaynak: AA

Ekonomi
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