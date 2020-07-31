Sarayönü'nde bayram namazı statta kılındı - Son Dakika

Merkez Çarşı Camii İmam Hatibi Kasım Kılıç tarafından kıldırılan bayram namazının ardından vatandaşlar kontrollü olarak evlerine döndü.

Kendi seccadeleriyle birlikte gelen yaklaşık 2 bin kişi sahayı baştan sona doldurdu.

Konya 'nın Sarayönü ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla ilçe stadında bir araya gelen vatandaşlar, bayram namazını sahanın çimleri üzerinde kıldı.

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 08:27

Kaynak: AA

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