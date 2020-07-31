Sarayönü'nde bayram namazı statta kılındı - Son Dakika

Konya'nın Sarayönü ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla ilçe stadında bir araya gelen vatandaşlar, bayram namazını sahanın çimleri üzerinde kıldı.
Sabahın ilk ışıklarıyla ilçe stadına giden vatandaşlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyarak saf tuttu.
İlçe Emniyet Amirliği ekipleri aldığı önlemler çerçevesinde sahaya maskesiz girişlere izin verilmedi.
Kendi seccadeleriyle birlikte gelen yaklaşık 2 bin kişi sahayı baştan sona doldurdu.
Merkez Çarşı Camii İmam Hatibi Kasım Kılıç tarafından kıldırılan bayram namazının ardından vatandaşlar kontrollü olarak evlerine döndü.