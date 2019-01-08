Sarayönü'nde Doğum Ölüm Azaldı

Sarayönü
Nüfus Müdürü Abdulkadir Şahin
, geçen sene ilçede boşanan çiftlerin arttığını, doğum ve ölüm sayısının azaldığını söyledi.
Abdulkadir Şahin, Anadolu Ajansı
muhabirine yaptığı açıklamada, 2018 yılında ilçede boşanan çiftlerin sayısının bir önceki yıla göre arttığını, buna karşın doğum ve ölüm sayılarının azaldığını kaydetti.
Evlenen çiftlerin sayılarında yıllar içerisinde büyük bir dalgalanma yaşanmadığını ifade eden Şahin, "ilçede bir öncesi sene 193 evlilik yaşandı. 2018 yılında ise 194 çift evlendi. Boşanma sayılarında ise çok fazla değişiklik olmuyor. Geçtiğimiz yıl 27 çift evliliklerini sonlandırırken, bu yıl 36 çift boşandı." dedi.
İlçede dünyaya gelen bebek sayısında düşüş yaşanmasına rağmen ilçe nüfusunun artış sinyalleri verdiğini belirten Şahin, şöyle devam etti:
"Yeni doğan sayısı azda olsa düştü. Bu yıl 400 bebek dünyaya geldi. Bununla birlikte hayatını kaybedenlerin sayısı da 62'den 60'a düştü. İlçenin geçen yılki nüfusu 26 bin 522 idi. Müdürlüğümüz bünyesinde yaptığımız işlemlere baktığımızda ilçe nüfusunun artış göstereceğini tahmin ediyoruz."