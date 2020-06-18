Sarayönü'nde iş yerlerinde Kovid-19 denetimi - Son Dakika

Sarayönü ilçesinde koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle ilgili olarak normalleşme sürecinde yeniden açılan iş yerlerinde denetim gerçekleştirildi.
Sarayönü Kaymakamlığınca oluşturulan denetim kurulu tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı denetimlerde, İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen kurallara uyulup uyulmadığı kontrol edildi.
Denetim ekipleri, ilçe genelinde hizmet veren marketleri, otel ve konaklama yerlerini, ticari taksileri, mesire alanlarını, parkları, kıraathaneleri, fırınları, berber, güzellik salonu ve kuaförleri denetledi.
Gerçekleştirilen denetimler sırasında işletme sahiplerine uymaları gereken kurallar konusunda bilgi verildi.
Belirlenen kurallara uymadığı tespit edilen iş yerleri hakkında cezai işlemler uygulandı.