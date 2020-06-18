Sarayönü'nde iş yerlerinde Kovid-19 denetimi - Son Dakika

Denetim ekipleri, ilçe genelinde hizmet veren marketleri, otel ve konaklama yerlerini, ticari taksileri, mesire alanlarını, parkları, kıraathaneleri, fırınları, berber, güzellik salonu ve kuaförleri denetledi.

Sarayönü Kaymakamlığınca oluşturulan denetim kurulu tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı denetimlerde, İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen kurallara uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Sarayönü ilçesinde koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle ilgili olarak normalleşme sürecinde yeniden açılan iş yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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