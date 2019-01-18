Son Dakika Haberleri: Sarayönü'nde Kan Bağışı Seferberliği

Sarayönü'nde Kan Bağışı Seferberliği

1 saat önce

Sarayönü ilçesinde Türk Kızılayı kan bağışı seferberliği düzenledi.

Sarayönü'nde Kan Bağışı Seferberliği, System.String[]
Sarayönü ilçesinde Türk Kızılayı kan bağışı seferberliği düzenledi.


İlçe merkezinde, kan alma tırında yürütülen kan bağışı kampanyasına vatandaşların ilgisi yoğun oldu.


Türk Kızılayı Sarayönü Temsilcisi Halil İbrahim Turan, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, iki günde 185 ünite kan toplandığını söyledi.


Bir ünite kanın üç can kurtarabildiğini anlatan Turan, "Kan, yapay olarak üretilemeyen ve kaynağı sadece insan olan bir sıvıdır. Hayatları boyunca kan ve kan ürünlerine ihtiyacı olan hemofili ve talasemi hastalarımız, ameliyat olacak insanlarımız veya trafik kazalarında yaralanan vatandaşlarımızın gönüllü bağışçılara ihtiyacı var. Kampanyamıza destek veren ilçe yöneticilerimize, kurum amirlerimize, kamu çalışanlarımıza, esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza çok teşekkür ederim." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:08 Kaynak: AA

Türk Kızılayı, Sarayönü, Güncel
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