Son Dakika Haberleri: Sarayönü'nde Karne Heyecanı

Sarayönü'nde Karne Heyecanı

2 saat önce

Sarayönü ilçesinde 4 bin 411 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı.

Sarayönü'nde Karne Heyecanı, System.String[]
Sarayönü ilçesinde 4 bin 411 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı.

Sarayönü Kaymakamı Tarık Bahadır ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Şişman, Merkez Anaokulu'nda düzenlenen karne töreninde öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı.

Kaymakamı Tarık Bahadır, bazı sınıfları gezerek çocuklara karnelerini dağıttı.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Bahadır, tatillerini iyi değerlendirmelerini tavsiye ederek çeşitli hediyeler verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:35 Kaynak: AA

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