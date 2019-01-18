Sarayönü'nde Karne Heyecanı
2 saat önce
Sarayönü ilçesinde 4 bin 411 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı.
Sarayönü
ilçesinde 4 bin 411 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı.
Sarayönü Kaymakamı Tarık Bahadır ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Şişman, Merkez
Anaokulu'nda düzenlenen karne töreninde öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı.
Kaymakamı Tarık Bahadır, bazı sınıfları gezerek çocuklara karnelerini dağıttı.
Öğrencilerle bir süre sohbet eden Bahadır, tatillerini iyi değerlendirmelerini tavsiye ederek çeşitli hediyeler verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:35 Kaynak: AA
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