Sarayönü'nde Sydv Yardımları
2 saat önce
Sarayönü Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara 2018 yılında 3 milyon 45 bin 45 liralık yardım yapıldı.
Sarayönü
Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara 2018 yılında 3 milyon 45 bin 45 liralık yardım yapıldı.
Sarayönü Kaymakamı Tarık Bahadır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe genelinde 2 bin 628 kişiye, Sosyal Yarımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla yardım sağlandığını söyledi.
İhtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürmeye çalıştıklarını ifade eden Bahadır, "Yardım tutarımızın yaklaşık üçte biri engelli vatandaşlarımıza verildi. 530 bin liralık kısmı, bin 586 vatandaşımızın evini ısıtıyor. Eşi vefat eden bayanlara ve 65 yaşın üzerinde olan vatandaşlarımıza da 1 milyon lira yardım yapıldı. Bu şekilde toplam 20 kalem altında 3 milyon 45 bin 45 lira, ihtiyaç sahipleriyle buluştu." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:17 Kaynak: AA
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