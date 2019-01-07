Sarayönü'nde Yılın İlk Meclis Toplantısı Yapıldı

Sarayönü
Belediye Meclisi, 2019 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.
Belediye Başkanı Nafiz Solak
, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, yeni yılda önemli işlere imza atacaklarını söyledi. Konya
'nın uydu kenti olma yolunda hızla ilerlediklerini ifade eden Solak, şunları kaydetti:
"2019, ilçemizin yılı olacak. Onaylanan Organize Sanayi Bölgesi
projemiz kapsamında OSB
Müdürlüğü kurulacak. İlçemizde istihdam problemi kalmayacak. TOKİ tarafından toplam 1689 dairelik iki ayrı konut projesi ilçemizde hızla devam ediyor. Asfalt, kilitli parke taş ve stabilize yol yapımında 1 milyon metrekarelik bir hedefimiz var. Bunlarla birlikte ilçemize değer katacak daha birçok projeyi hayata geçireceğiz."
Gündem maddelerinin meclis üyeleri tarafından görüşülerek karara bağlanmasının ardından toplantı sona erdi.