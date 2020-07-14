Sarayönü sanayisinde "harman dönemi" bereketi - Son Dakika

Sarayönü ilçesinde devam eden hububat hasadı ile birlikte harman dönemi bereketi yaşanıyor.



Sanayi esnafları, harman döneminde hasadın aksamaması için gece geç saatlere kadar hizmet veriyor.

En yoğun dönemin yaşandığı ilçe sanayisinde birçok esnaf müşterilerine yetişmekte zorlanıyor.



Sanayi esnaflarından Cumhur Kas, ilçe sanayisindeki iş yoğunluğunun yüzleri güldürdüğünü söyledi.



İlçe ekonomisinin tarım dayalı olduğuna değinen Kas, "Sanayimiz yılın en hareketli günlerini yaşıyor. Bu da sanayi esnafının yüzünü güldürüyor. Hasadın ardından saman ve balya, devamında tarla bozumu ve ekim hazırlığı, ardından ekim ve sonrasında kış hazırlığı yapılacağından işlerimiz kış günlerine kadar hareketli geçer." diye konuştu.