Sarayönü Sanayisinde Kış Yoğunluğu

Sarayönü ilçesinde dondurucu soğukların gelmesiyle arızalanan araçlar, sanayi esnafının iş yoğunluğunu oldukça arttırdı.

Sarayönü ilçesinde dondurucu soğukların gelmesiyle arızalanan araçlar, sanayi esnafının iş yoğunluğunu oldukça arttırdı.



Hava sıcaklıklarının sıfırın altında seyrettiği ilçede, aracı çalışmayan veya arızalanan vatandaşlar sanayinin yolunu tuttu.



Oto elektrik ustası Sedir Yalçın, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, ağır kış şartları nedeniyle fazla mesai yaparak arızalanan araçları tamir ettiklerini söyledi.



Havaların suyun donma seviyesinin altına inmesi nedeniyle bakımı iyi yapılmayan araçların arızalandığını ifade eden Yalçın, "İş yoğunluğumuz son günlerde bir hayli arttı. Hava sıcaklıkları eksilerde olduğu sürece bu yoğunluk devam eder. Gelen müşterilerin büyük bölümü araçlarının çalışmamasından şikayetçi, bazen akşamları da mesai yapmak zorunda kalıyoruz." dedi.

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