Sarayören'e yeni içme ve kullanma suyu deposu - Son Dakika

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ) ekipleri, Seyitgazi İlçesi Sarayören Mahallesi'nin su sıkıntısı sorununu çözüme kavuşturdu.

Sarayören Mahallesi'ne yetersiz gelen su konusunda yapılan başvuruyla harekete geçen ESKİ yetkilileri, ilk olarak açılan sondaj kuyusu ile verimli ve kaliteli suya ulaştı. Kısa bir sürede polietilen su deposunu mahalleye kazandıran ekipler, terfi ve isale hattı çalışmalarını da tamamlayarak mahallenin su sorununu çözüme kavuşturdu.

Yapılan çalışmalardan oldukça memnun olan Sarayören Mahallesi Muhtarı Tevfik Demir, ''Uzun süredir su problemlerimiz vardı, özellikle yaz aylarında bu sıkıntılarımız artıyordu. ESKİ ekipleri yeni depomuzu yerleştirdi, inşallah artık su problemi yaşamayacağız. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen Başkanımıza ve emeği geçen ESKİ ekiplerine çok teşekkür ederiz" dedi.