Son Dakika Haberleri: Sarayspor'dan Vali Bektaş'a Ziyaret

Sarayspor'dan Vali Bektaş'a Ziyaret

59 dakika önce

Zonguldak'ın önemli altyapı takımlarından Sarayspor, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ı makamında ziyaretti.

Sarayspor'dan Vali Bektaş'a Ziyaret, System.String[]
Zonguldak'ın önemli altyapı takımlarından Sarayspor, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ı makamında ziyaretti.

Geçtiğimiz sene U-14 Kategorisinde Türkiye ikincisi olma başarısı gösteren Sarayspor, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ı makamında ziyaret ederek takım gidişatı hakkında bilgiler verdi.Ziyarete, Sarayspor Kulüp Başkanı Turan Altıntaş,antrenör Hakan Sağlam ve oyuncular katıldı. Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirterek her zaman sporun ve sporcun yanında olacağının sözünü verdi.Sarayspor Kulüp Başkanı Turan Altıntaş,antrenör Hakan Sağlam ve oyuncular günün anısına Vali Bektaş'a Sarayspor atkısı armağan etti. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:01 Kaynak: İHA

Altıntaş, Türkiye, Zonguldak, Erdoğan Bektaş, Spor
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