Sardala koyu yaza hazır - Son Dakika

Sardala koyu yaza hazır

15.04.2021 10:20
Sardala koyu yaza hazır, System.String[]

Kocaeli'nin en güzel koylarından biri olan Sardala'da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları plaj temizliği gerçekleştirdi.

Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) tarafından yürütülen ve deniz çöpü izleme ve deniz çöpü sorunuyla mücadele etmeyi amaçlayan 'Marine Litter Watch' deniz çöpü izleme çalışması kapsamında toplanan çöpler 10 farklı kategoride ayrıştırıldı.

KAMU VE SİVİL TOPLUM ELELE

Etkinliğe, Büyükşehir Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile birlikte Kandıra Belediyesi, 'Let's Do It' sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Bağırganlı Pınarlı Köyü Muhtarı ve Bağırganlı Anadolu Kalkınma Vakfı İlkokulu temsilcileri ve öğrencileri katılım sağladı. Kandıra Sardala Koyu'nda bulunan sahilde düzenlenen etkinliğe Mavi Bayrak Programı yürütücüsü Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) da katıldı.

ÜÇÜNCÜSÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bir yıl süresince 4 defa benzer şekilde çalışma yapılan etkinlik kapsamında 27 Ekim 2020 ve 3 Şubat 2021 tarihlerinde yine aynı bölgede plaj temizliği etkinliği yapılmıştı. Üçüncüsü gerçekleştirilen etkinlik ile hem ilçenin hem plajın tanıtımı yapılarak deniz çöpleri konusunda farkındalık oluşturulmaya çalışıldı. Toplanan atıklar türlerine göre ayrılıştırılırken, plajda çoğunlukla plastik atıklar, cam atıklar ve yiyecek kapları atık olarak dikkat çekti.

ÇÖPLER ATIK TOPLAMA MERKEZİNE GÖNDERİLDİ

Toplanarak ayrıştırılan çöpler daha sonra değerlendirilmek üzere atık toplama merkezinde gönderildi. Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) bünyesinde düzenlenen plaj temizliği etkinliği; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Mavi Bayrak Programı yürütücüsü Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) ve Kandıra Belediyesi tarafından gerçekleştirildi. Programa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem ve Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan da katıldı.

YEREL DÜZEYDE FARKINDALIK ARTIRILMASI AMAÇLANIYOR

Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) deniz çöpü izleme ve deniz çöpü sorunuyla mücadele etmeyi amaçlayan bir çalışma yürütüyor. Deniz çöpü konusunda yerel düzeyde daha fazla farkındalık yaratarak vatandaşların ilgili verileri sağlama konusunda güçlendirilmesi amaçlanıyor.

AYNI BÖLGEDE YILDA 4 DEFA ÇALIŞMA YAPILIYOR

Etkinlik kapsamında; uygulama kriterlerine göre belirlenen bir plajın 100 metrelik alanında plaj temizliği çalışması gerçekleştiriliyor. Alanın belli bir sürede taranması ile birlikte toplanan atıklar türlerine göre ayrılıştırılıp kayıt altına alınıyor. Belirlenen alanın izlenebilmesi ve veri devamlılığının sağlanabilmesi için uygulama alanı koordinatları kayıt altına alınarak aynı uygulama alanında, bir yıl süresince 4 defa benzer şekilde çalışma yapılıyor.

Sardala koyu yaza hazır

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Mavi Bayrak, Türkiye, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Sardala koyu yaza hazır - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Amcasını öldürüp ceset parçalarını farklı yerlere atan cani yeğene müebbet hapis cezası Amcasını öldürüp ceset parçalarını farklı yerlere atan cani yeğene müebbet hapis cezası Milli Eğitim Bakanlığı vatandaşları uyardı: Bu linke sakın tıklamayın Milli Eğitim Bakanlığı vatandaşları uyardı: Bu linke sakın tıklamayın "Aşılar çöpe gidiyor" iddiasına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yanıt: İsraf söz konusu değildir Zeynep Demirel, Seksenler dizisinde rol alacak Zeynep Demirel, Seksenler dizisinde rol alacak Kendisini daha sağlıklı hissettiği için 33 yıldır ara vermeden oruç tutuyor Kendisini daha sağlıklı hissettiği için 33 yıldır ara vermeden oruç tutuyor Bilim Kurulu üyesine soruldu: 2 haftalık kısmi kapanmada vakalar düşmezse ne olacak? İşte iyileşme olmazsa alınacak yeni tedbirler Bilim Kurulu üyesine soruldu: 2 haftalık kısmi kapanmada vakalar düşmezse ne olacak? İşte iyileşme olmazsa alınacak yeni tedbirler Gerçekle diziyi birbirine karıştırdı! Seren Serengil'den yoğun bakıma kaldırılan Burak Sergen'e skandal yorum Gerçekle diziyi birbirine karıştırdı! Seren Serengil'den yoğun bakıma kaldırılan Burak Sergen'e skandal yorum Para yüzünden tartıştığı arkadaşını öldürdükten sonra yüzünü havluyla kapatıp evi temizledi Para yüzünden tartıştığı arkadaşını öldürdükten sonra yüzünü havluyla kapatıp evi temizledi

Son Dakika Haberleri
11:51 Tam 33 yıldır ara vermeden oruç tutuyor
11:41 Amcasını öldürüp ceset parçalarını farklı yerlere atan cani yeğene müebbet hapis cezası
11:35 8,05'ten işlem gören dolar güne düşüşle başladı
11:19 Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 452 liradan işlem görüyor
11:14 Milli Eğitim Bakanlığı vatandaşları uyardı: Bu linke sakın tıklamayın
11:11 "Aşılar çöpe gidiyor" iddiasına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yanıt: İsraf söz konusu değildir
10:58 İki ülke arasındaki gerilim yeniden tırmanıyor! ABD savaş gemilerini geri çekti ama Rusya'ya yönelik yaptırımlar yolda
10:47 Hırsız sandıkları esnaf ve elemanını öldüresiye dövüp kayıplara karıştılar
10:41 Bilim Kurulu üyesine soruldu: 2 haftalık kısmi kapanmada vakalar düşmezse ne olacak? İşte iyileşme olmazsa alınacak yeni tedbirler
10:34 Bolu Belediye Başkanı, 20 dakika fazladan oruç tutturan imsakiye ile ilgili konuştu: Daha çok sevap kazanmışlardır
Erol Bulut, Volkan Demirel'le ortak olduğu iddialarını yalanladı Erol Bulut, Volkan Demirel'le ortak olduğu iddialarını yalanladı         
11:47
8,05'ten işlem gören dolar güne düşüşle başladı 8,05'ten işlem gören dolar güne düşüşle başladı         
11:36
Platonik aşık dehşet saçtı! Önce yeni nişanlı genç kızı vurdu, sonra kendi canına kıydı Platonik aşık dehşet saçtı! Önce yeni nişanlı genç kızı vurdu, sonra kendi canına kıydı         
11:12
Koronavirüs risk haritasının tek sarı kenti Şırnak'ta vatandaşlar artan vakalar yüzünden diken üstünde Koronavirüs risk haritasının tek sarı kenti Şırnak'ta vatandaşlar artan vakalar yüzünden diken üstünde         
11:08
Başkan Mustafa Cengiz'den Donk hakkında olay sözler: Cinsel ilişki partilerinden bıktık! Başkan Mustafa Cengiz'den Donk hakkında olay sözler: Cinsel ilişki partilerinden bıktık!         
10:59
İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: Aşılar sayesinde yoğun bakımdaki yaşlı hasta sayımız azaldı İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: Aşılar sayesinde yoğun bakımdaki yaşlı hasta sayımız azaldı         
10:43
Son Dakika: İlişkilerin gerildiği ülkeyle buzlar eriyor! Türkiye, mayıs başında Mısır'a bir heyet gönderecek Son Dakika: İlişkilerin gerildiği ülkeyle buzlar eriyor! Türkiye, mayıs başında Mısır'a bir heyet gönderecek         
10:37
Dolandırıcılığın böylesi! 15 yıl önce karşılaştığı evsiz hamile kadına yaptığı iyilik talihsiz vatandaşı borca batırdı Dolandırıcılığın böylesi! 15 yıl önce karşılaştığı evsiz hamile kadına yaptığı iyilik talihsiz vatandaşı borca batırdı         
10:12
Sevgilisiyle kucak kucağa poz veren Danla Bilic'e, anne vetosu! Hemen sildi Sevgilisiyle kucak kucağa poz veren Danla Bilic'e, anne vetosu! Hemen sildi         
09:44
Katil kocanın korkunç planını Katil kocanın korkunç planını "Vicdan azabı çekiyorum" diyen arkadaşının sözleri deşifre etti         
09:28
Günlerdir yoğun bakımda yatan Burak Sergen'in hastalığı belli oldu Günlerdir yoğun bakımda yatan Burak Sergen'in hastalığı belli oldu         
08:06
Aralarında fenomenler de var! Aralarında fenomenler de var! "Bu kadarı da olmaz" dedirten kar maskeli korona partisine polis baskını         
07:48
Canlı yayında korkutan olay! AstraZeneca aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı Canlı yayında korkutan olay! AstraZeneca aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı         
07:48
Gökhan Özoğuz'un eleştirilerine Bakan Koca'dan yanıt: Suçumuz yok, sorumluluğumuz var Gökhan Özoğuz'un eleştirilerine Bakan Koca'dan yanıt: Suçumuz yok, sorumluluğumuz var         
23:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Yer sofrasında iftar yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Yer sofrasında iftar yaptı         
21:19
Merve Boluğur'dan, Merve Boluğur'dan, "Kendine analar neler doğuruyor diyor musun?" diyen takipçisine çok konuşulacak yanıt         
15:42
Sedat Peker için çember daralıyor! Hangi ülkede olduğu belirlendi Sedat Peker için çember daralıyor! Hangi ülkede olduğu belirlendi         
15:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2021 11:54:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sardala koyu yaza hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei