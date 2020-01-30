Sardalya tezgahları şenlendirdi - Son Dakika

Çanakkale Boğazı'nda Gelibolu açıklarında balıkçılar tarafından bolca avlanan sardalya, son dönemde fiyatı artan Karadeniz hamsisinin yerini aldı.

Balıkçı tezgahlarında hamsinin kilosu 30-40 lirayı bulurken, fiyatı 10-15 liraya kadar düşen sardalya, tezgahları şenlendirdi.

Edirne Balık Pazarı balıkçılarından Hamza Köksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, hamsi fiyatlarının yüksekliği nedeniyle vatandaşın, balık tezgahlarında sardalyayı tercih ettiğini söyledi.

Sardalyanın fiyatıyla hamsiyi gölgede bıraktığını ifade eden Köksoy, "Vatandaşımız bol bol sardalya alıyor. Bugünlerde sardalya bolluğu yaşanıyor. Tezgahların en çok tercih edilen balığı. Karadeniz'de az hamsi çıkıyor. Fiyatı 40 liraya kadar yükseldi. Sardalya şu anda bol çıktığından dolayı kilosu 10 liraya kadar düştü. Hem balıkçıların hem de vatandaşın yüzünü güldürüyor." dedi.

Balıkçı Feridun Bistren de fiyatı düşen sardalyanın ilgi gördüğünü belirterek, "Şu anda hamsi çok az çıkıyor ondan dolayı pahalı. Ancak hamsinin alternatifi olarak sardalya balığımız var. Gelibolu'da bolca çıkıyor. Çok lezzetli bir balık. Yüksek omega içeriyor. Yine bol çıkan istavritin kilosu 20 liradan, barbun ise 15 liradan satılıyor." diye konuştu.