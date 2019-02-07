Sardalya Ucuzlayınca Hamsi Gölgede Kaldı

Balıkçı tezgahlarında hamsinin yerini alan kilosu 10-15 liraya kadar düşen sardalya, tezgahları şenlendirdi.

Balıkçı tezgahlarında hamsinin yerini alan kilosu 10-15 liraya kadar düşen sardalya, tezgahları şenlendirdi.



Tezgahlarda kilosu 10 ile 15 lira arasında satılan sardalya, vatandaşlar tarafından ilgi görürken, kilosu 25 liradan satılan hamsi, sardalyanın gölgesinde kaldı.



Edirne Balık Pazarı balıkçılarından Feridun Bistren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gelibolu'da balıkçı teknelerinin limanlara bol sardalya ile döndüğünü ve fiyatının yarı yarıya düştüğünü söyledi.



Sardalya fiyatının uygunluğu nedeniyle yoğun satışları olduğunu ifade eden Bistren, "Sardalyanın en güzel dönemine girdik. Fiyatlar makul seviyede. Hamsi de azalıp fiyatı artınca sardalya, tezgahta en çok ilgi gören balık oldu. Vatandaşlar talep gösteriyor. Balık çok iyi bir omega kaynağı. Hem ucuz hem de sağlıklı bir besin. Herkesi ucuz ve bol balık yemek için pazarımıza davet ediyoruz." diye konuştu.



Balıkçı Hamza Köksoy da sardalyanın fiyatının daha da düşebileceğini belirterek, "Satışlarımız çok iyi. Sardalya, hamsinin tahtına geçti. Artık hamsi fiyatları ucuzlamaz. Bundan sonra sardalyanın dönemi başladı." dedi.

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