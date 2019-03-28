Son Dakika Haberleri: Sardes Antik Kentindeki Kaçak Kazıya Suçüstü

Sardes Antik Kentindeki Kaçak Kazıya Suçüstü

48 dakika önce

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Sardes antik kentinde bulunan Artemis Tapınağı mevkisinde 1. derece sit alanı olan bölgede kaçak kazı yapan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Sardes Antik Kentindeki Kaçak Kazıya Suçüstü, System.String[]
Manisa'nın Salihli ilçesindeki Sardes antik kentinde bulunan Artemis Tapınağı mevkisinde 1. derece sit alanı olan bölgede kaçak kazı yapan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lidya Krallığı'nın başkenti ve paranın ilk basıldığı şehir olan Sardes antik kentinde kaçak kazı yapıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Sart Mahallesi Artemis Tapınağı mevkisindeki 1'inci derece sit alanında Ş.A. (31), A.İ.G. (33) ve F.S.'yi (34) kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Kazıda kullanılan 2 dedektör ile kazı malzemelerine el konulurken, 3 kişi de gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 04:58 Kaynak: İHA

Manisa, Salihli, Jandarma, 3. Sayfa
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