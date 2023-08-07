Turistik Sardinya Adası yanıyor! 600 kişi için tahliye emri verildi

İtalya'nın batısındaki Sardinya Adası'nda son günlerde artan yangınlarla mücadele sürerken, 600 kişinin bölgeden tahliyesine karar verildi.

40'TAN FAZLA YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR

Yetkililer, itfaiye ekiplerinin, Sardinya Adası'nda kuru, sıcak ve rüzgarlı havaya bağlı olarak çıkan 40'tan fazla yangına müdahale çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

600 KİŞİ İÇİN TAHLİYE EMRİ

Adanın kuzeyinde yangınlardan en çok etkilenen Nuoro vilayetindeki Posada'da yetkililer, yaklaşık 600 kişi için tahliye emri verdi.

KUNDAKLAMA İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Yetkililer ayrıca, yangınlardan bazılarının kundaklama yoluyla çıkmış olabileceği ihtimalinin değerlendirildiğini kaydetti. Sardinya Özerk Yönetim Başkanı Christian Solinas, sivil savunma hizmetlerine, yangınla havadan mücadele kabiliyetini güçlendirme talimatı verdiğini bildirdi.