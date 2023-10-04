Sardinya\'da Korkunç Kaza: Lamborghini ve Ferrari\'nin İçindeki İki Kişi Hayatını Kaybetti

İtalya'nın Sardinya Adası'nda katliam gibi bir trafik kazası meydana geldi. Lüks aracın çarpıştığı kazada, araç içinde bulunan iki kişi yanarak hayatını kaybetti.

FECİ KAZA KAMERADA

Korkunç kaza, trafikteki bir otomobilin kamerasına yansıdı. Görüntülerde tek şeritli yolda bir dizi lüks araba ve bir karavanın bulundu görüldü. Mavi renkli lüks aracın, önünde giden beyaz karavanı sollamaya çalıştığı görüldü. Tam bu sırada arkasındaki kırmızı renkli lüks otomobilin aynı anda sollama yapmaya çalıştığı, mavi renkli lüks aracın da karavana çarptığı ve aracın şiddetli bir şekilde yana doğru yuvarlandığı kaydedildi.

YANARAK ÖLDÜLER

Kazada karavanda bulunan yaşlı çift yaralanırken, lüks otomobillerde bulunan iki kişi ise yanarak hayatını kaybetti.