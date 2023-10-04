Sardinya'da Korkunç Kaza: Lamborghini ve Ferrari'nin İçindeki İki Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sardinya'da Korkunç Kaza: Lamborghini ve Ferrari'nin İçindeki İki Kişi Hayatını Kaybetti

Sardinya\'da Korkunç Kaza: Lamborghini ve Ferrari\'nin İçindeki İki Kişi Hayatını Kaybetti
Son Güncelleme: 04.10.2023 00:04

İtalya'nın Sardinya Adası'nın güneyinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Lüks araçların bir karavanla çarpıştığı kazada, milyonluk araçların içinde bulunan iki kişi yanarak yaşamını yitirdi.

İtalya'nın Sardinya Adası'nda katliam gibi bir trafik kazası meydana geldi. Lüks aracın çarpıştığı kazada, araç içinde bulunan iki kişi yanarak hayatını kaybetti.

FECİ KAZA KAMERADA

Korkunç kaza, trafikteki bir otomobilin kamerasına yansıdı. Görüntülerde tek şeritli yolda bir dizi lüks araba ve bir karavanın bulundu görüldü. Mavi renkli lüks aracın, önünde giden beyaz karavanı sollamaya çalıştığı görüldü. Tam bu sırada arkasındaki kırmızı renkli lüks otomobilin aynı anda sollama yapmaya çalıştığı, mavi renkli lüks aracın da karavana çarptığı ve aracın şiddetli bir şekilde yana doğru yuvarlandığı kaydedildi.

YANARAK ÖLDÜLER

Kazada karavanda bulunan yaşlı çift yaralanırken, lüks otomobillerde bulunan iki kişi ise yanarak hayatını kaybetti.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Otomobil

İtalya, 3. Sayfa, Otomobil, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Sardinya'da Korkunç Kaza: Lamborghini ve Ferrari'nin İçindeki İki Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sardinya'da Korkunç Kaza: Lamborghini ve Ferrari'nin İçindeki İki Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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