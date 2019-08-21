Son Dakika Haberleri: Sardunya Adası'ndan 40 kilo plaj kumu "çalan" Fransız turistler 6 yıl hapis cezası ile karşı karşıya
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Sardunya Adası'ndan 40 kilo plaj kumu "çalan" Fransız turistler 6 yıl hapis cezası ile karşı karşıya

20 dakika önce

İtalya'nın Sardunya Adası'ndan ayrılmaya hazırlanırken otomobillerinde 40 kilo plaj kumu ile yakalanan Fransız çift 6 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya bulunuyor.

Sardunya Adası'ndan 40 kilo plaj kumu
İtalya'da Sardunya Adası'ndan ayrılmaya hazırlanırken otomobillerinde 40 kilo plaj kumu ile yakalanan Fransız çift 6 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya. Kamu malı sayılan beyaz kumun adadan çıkarılması yasalara göre suç teşkil ediyor.

Bölgede bulunan turistlere sistematik olarak kontrol uygulayan gümrük yetkilileri her yıl yurt dışına çıkarılmak istenen yüzlerce kilo beyaz plaj kumuna el koyuyor.
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İtalya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:15 
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