Sardunya Adası'ndan 40 kilo plaj kumu "çalan" Fransız turistler 6 yıl hapis cezası ile karşı karşıya
20 dakika önce
İtalya'nın Sardunya Adası'ndan ayrılmaya hazırlanırken otomobillerinde 40 kilo plaj kumu ile yakalanan Fransız çift 6 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya bulunuyor.
İtalya
'da Sardunya Adası'ndan ayrılmaya hazırlanırken otomobillerinde 40 kilo plaj kumu ile yakalanan Fransız çift 6 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya. Kamu malı sayılan beyaz kumun adadan çıkarılması yasalara göre suç teşkil ediyor.
Bölgede bulunan turistlere sistematik olarak kontrol uygulayan gümrük yetkilileri her yıl yurt dışına çıkarılmak istenen yüzlerce kilo beyaz plaj kumuna el koyuyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:15
İtalya Başbakanı Conte istifasını açıkladı Sardinya Adası'ndan hatıra olsun diye 40 kilo kum alan çift, hapis cezasıyla karşı karşıya Milyon euroluk vurgunun zanlısı eğlenirken yakalanmış Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum