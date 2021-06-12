Sardunya festivali öncesinde duvarları renklendirdiler - Son Dakika

Sardunya festivali öncesinde duvarları renklendirdiler

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Cumhuriyet Kadınları Derneği tarafından Türkiye'de ilk kez Ayvalık Kaymakamlığı ile Ayvalık Belediyesi'nin de desteğiyle Eylül ayında düzenlenecek olan Sardunya Festivali öncesinde ilçedeki sanatçılar da boş durmuyor. Festival öncesinde adeta bir sanat şehri olan Ayvalık'ın kötü görünümlü duvarları ile trafolarını renklendirmeye çalışan sanatçılar, sanatın ruhunu yansıttıkları emekleriyle ilçenin görünümüne vizyon katmaya çalışıyorlar.

Bu kapsamda, Ayvalık'ta araç trafiğinin en yoğun olduğu Atatürk Caddesi üzerinde bulunan İlçe Jandarma Komutanlığı'nın caddeye bakan kısmına hayat veren ressam Çetinel çifti ise yüreklerde taht kuruyor.

Sardunya Festivali öncesinde gerçekleştirilen etkinlikler çerçevesinde İlçe Jandarma Komutanlığı binasının dış kısmındaki duvara hayat vermeye çalıştıklarını kaydeden 'Nena' lakaplı Nalan Meral Çetinel, "Bu duvar daha önce gerçekten çok kötü bir görünümdeydi. İlçenin araç trafiğini sağlayan tek ana arteri olduğu için de bu kötü görüntünün ortadan kaldırılması amacıyla tamamen gönüllü olarak bu ile başladık. Bu duvarı bu hale getirmeye başlayınca Ayvalık sakinlerinin son derece memnun olduğunu gördük. O kadar yoğun tebrikler aldık. Bu yoğun ilgi ve teşekkür dolu sözlere yanıt vermek için bazen çalışamadık bile. Sonuçta Ayvalık bir sanat şehri. Bu şehrin her köşesi çok güzel olmak zorunda. Bizde bunun için çaba gösteriyoruz" dedi.

Mustafa Kemal Çetinel ise Ayvalık'a 7 yıl önce gelip yerleştiklerini belirterek, "Resim sanatı yapıyoruz. Burada 'Boyalı Eller Art' ismini taşıyan bir atölye açtık. Burada öğrenciler yetiştirip, resim sanatına kazandırmaya çalışıyoruz. Benim 50 yıllık bir ressamlık geçmişim var. Ayvalık bizim için çok dinlendirici bir yer. Bu kentin dört bir yanı sanat kokuyor. Bizde bu duvarı eşimle birlikte gönüllü olarak boyayarak ilçe halkına kazandırmaya çalışıyoruz. Bu konuda ilçe halkından gerçekten çok müthiş ve olumlu tepkiler alıyoruz" diye konuştu.

İstanbul da yaşayan ve Ayvalık'a tatil amaçlı geldiğini söyleyen Meltem Afşin ise ilçenin cadde ve sokaklarını gezerken tesadüfen gördüğü Çetinel çiftinin duvar çalışmasına adeta hayran kaldığını vurgulayarak, "O kadar güzel olmuş ki, insanın gözü gönlü açılıyor. Sanatçılarımızı yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.