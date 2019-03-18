Son Dakika Haberleri: Sare Eğitim Kurumlarından 18 Mart'a Özel Yarışma

Sare Eğitim Kurumlarından 18 Mart'a Özel Yarışma

1 saat önce

Sare Eğitim Kurumları'nda 18 Mart Çanakkale Savaşı'nın yıldönümü dolayısı ile 'Bir Destan Çanakkale' konulu pano yarışması yapıldı.

Sare Eğitim Kurumlarından 18 Mart'a Özel Yarışma, System.String[]
Sare Eğitim Kurumları'nda 18 Mart Çanakkale Savaşı'nın yıldönümü dolayısı ile 'Bir Destan Çanakkale' konulu pano yarışması yapıldı.

18 Mart Çanakkale Savaşlarının 104. yıldönümü olması sebebiyle Sare Eğitim Kurumlarında günün anlam ve öneminin daha iyi idrak edilmesi, Çanakkale Savaşları ve sonuçları konusunda öğrencilerde farkındalık oluşturmak ve diğer öz değerlere duyarlı olma bilincini geliştirmek, şehitlik, vatan sevgisi, vatan uğrunda fedakarlıkta bulunma gibi duyguların gelişmesini sağlamak amacıyla pano yarışması yapıldı. 'Bir Destan Çanakkale'konulu pano yarışmasına sınıflar yoğun ilgi gösterdi. Yarışmaya katılan tüm sınıflar, birbirinden güzel panolar hazırladı.

Konuya ilişkin olarak Okul Müdürü Mikail Tunç; pano yarışmasına katılım gösteren öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerine bu anlamlı etkinlik için teşekkürlerini sunarak şehitlerimizi rahmet ve minnetle andıklarını belirtti. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 09:11 Kaynak: İHA

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