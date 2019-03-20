Son Dakika Haberleri: Sare Koleji Türkiye Finallerinde

Sare Koleji Türkiye Finallerinde

53 dakika önce

Spor Genel Müdürlüğü Okul Sporları faaliyet programında yer alan, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Okullar arası Puanlı Atletizm Gençler Kız, Erkek (A-B) Grup Müsabakaları Samsun'un ev sahipliğinde yapıldı.

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Spor Genel Müdürlüğü Okul Sporları faaliyet programında yer alan, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Okullar arası Puanlı Atletizm Gençler Kız, Erkek (A-B) Grup Müsabakaları Samsun'un ev sahipliğinde yapıldı. İlk adımda Atletizm Pisti'nde iki gün süren yarışlara, 25 takım toplamda 340 sporcu madalya mücadelesi verdi.

Okullar arası puanlı atletizm yarışmasında Kayseri şampiyonu olan Özel Sare Koleji takımı, Samsun'da düzenlenen grup birinciliği müsabakalarında kürsüdeki yerini alarak, Türkiye finallerine katılma hakkını elde etti.Evine 14 madalya ile dönen Özel Sare Koleji büyük bir başarıya imza attı.

Beden Eğitimi Öğretmeni Sezer Şarvan, Samsun'da gerçekleşen müsabakalarda çok iyi yarıştıklarını söyledi.Şarvan, "Önemli bir katılımla gerçekleşen müsabakalarda öğrencilerimiz çok iyi yarıştı. Mersin'de gerçekleşecek Türkiye finallerinden umutlu olduklarını belirterek, "Hedefimiz Mersin'de Türkiye'nin en iyi takımları arasında yer almaktır. Bunun için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz. Sporcularımıza güveniyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 08:27 Kaynak: İHA

Atletizm, Samsun, Türkiye, Güncel
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